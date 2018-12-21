Avrupa'nın yıldız golcüleri mazisini arıyor

Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız golcüler, bu sezonki düşük performanslarıyla beklentileri karşılayamadı. Balotelli, bu sezon forma giydiği 10 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı.

Avrupa futbolunda kariyerleri boyunca attıkları gollerle futbolseverlerin gönlünde taht kuran birçok yıldız santrafor,bu sezon eski günlerini aratıyor.

Kariyerleri boyunca üstün performanslarıyla Avrupa'nın önde gelen liglerinde takımlarının başarısında önemli rol üstlenen yıldız oyuncular, bu sezon ise kaçırdıkları gollerle adından söz ettiriyor.

Gol yollarındaki yetenekleriyle kendilerini birçok kez kanıtlamalarına rağmen bu sezonki performanslarıyla hayal kırıklığına yol açan futbolcular arasında Mario Balotelli, Radamel Falcao, Romelu Lukaku, Roberto Firmino ve Gonzalo Higuain öne çıkıyor.

Balotelli henüz golle tanışamadı

Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde uzun yıllar forma giymesine rağmen disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden düşen Balotelli, yeniden kendini bulduğu Nice formasıyla bu sezon kariyerinin en kötü performansını sergiliyor.

Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yeşil sahaların "haylaz çocuğu" olarak lanse edilen Gana asıllı İtalyan forvet, 2016 yılında transfer olduğu Fransa ekibinde ilk sezonunda 17, geçen sezon ise 26 gole imza atarak kariyerinde çıkışa geçmesine rağmen bu sezon ise çıktığı 10 lig maçında henüz golle tanışamadı.

Falcao 7 golde kaldı

Balotteli gibi kariyerinin ikinci baharını Ligue 1 ekibi Monaco da yaşayan Kolombiyalı golcü Falcao da bu sezon eski formunu aratıyor.

Kariyerinde Porto ve Atletico Madrid formalarıyla büyük çıkış yakalayan Falcao, Monaco formasıyla 2016-17 sezonunda 30, geçen sezon ise 24 gole imza atmıştı.

Birçok yıldız oyuncusunu satmasının ardından düşüşe geçerek ligde küme düşme hattına gerileyen Fransa temsilcisinde bu sezon eski formundan uzaklaşan 32 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 20 maçta sadece 7 gol atarak beklentileri karşılayamadı.

Lukaku gol atmakta zorlanıyor

İngiltere Premier Lig'de ise istikrarsız sonuçlar almasının ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United'da forma giyen Belçikalı golcü Lukaku, eski formundan uzak bir görüntü sergiliyor.

Bu sezon ligde forma giydiği 16 maçta sadece 6 kez ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 5 karşılaşmada henüz golle tanışamadı.

Everton'dan Manchester United'a 2017 yılında 85 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Lukaku, geçen sezon tüm kulvarlarda 27 gole imza atmıştı.

Firmino geçen sezonki formundan uzak

İngiltere'de ligin namağlup lideri Liverpool'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Roberto Firmino da bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen oyuncular arasında yer alıyor.

İngiltere temsilcisinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasına ve ligi dördüncü sırada tamamlamasına 27 gol ve 17 asistlik performansıyla önemli katkı sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 24 karşılaşmada 6 gol atabildi.

Liverpool'un 2015 yılında Almanya temsilcisi Hoffenheim'den 41 milyon bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Firmino, Brezilya Milli Takımı'nda ise 28 maçta 8 kez fileleri sarstı.

Higuain durgunluğunu atamadı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ise Milan'ın sezon başında Juventus'tan zorunlu satın alım opsiyonu ile kiraladığı Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, yeni takımına henüz alışamadı.

Kariyerinde Juventus'un yanı sıra Real Madrid, Napoli ve River Plate gibi önemli takımlarda forma giyen 31 yaşındaki santrafor, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol atabildi.

Arjantin Milli Takımı'nda 31 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 2015-16 sezonunda Napoli formasıyla ligde 35 maçta 36 gole imza atarak krallık yarışını zirvede tamamlamıştı.

Slimani eski günlerinden çok uzak

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli golcü Islam Slimani, kötü performansıyla taraftarının yüzünü güldüremedi.

Ligde 16 maçta 15 puan toplayarak küme düşme hattında yer alan sarı-lacivertli ekipte 13 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 1 kez ağları sarsabildi.

Cezayir Milli Takımı'nda 59 maçta 26 gole imza atan Slimani, kariyerinin en büyük çıkışını yakaladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon formasıyla 2015-16 sezonunda 46 maçta 31 gole imza atmıştı.

Love, Beşiktaş'a çare olamadı

Kariyerinin ikinci baharını Alanyaspor ile yaşayan ve 2016-17 sezonunda 23 golle Spor Toto Süper Lig'de krallık yarışını zirvede tamamlayan Brezilyalı forvet Vagner Love, Beşiktaş'ta ise eski formundan uzaklaştı. Bu sezon siyah-beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarsabildi.

Love, kariyerinin en iyi dönemini 2004 yılında transfer olduğu CSKA Moskova'da yaşamıştı. Rus temsilcisinde 244 karşılaşmada görev alan Brezilyalı forvet, 120 gol ve 53 asistle takımına katkı sağlamıştı.