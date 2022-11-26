Avustralya’da yüzlerce çıplak, kanser farkındalığı için plajda buluştu

Avustralya’nın Bondi Plajı, bu sabah cilt kanseri farkındalığı için yüzlerce çıplak kadın ve erkeğin buluştuğu bir sanat çalışmasına sahne oldu.

Avustralya'daki Bondi Plajı'nda cilt kanseri farkındalığı için yüzlerce kişi çıplak halde günün ilk ışıklarında bir araya geldi.

Sanatçı Spencer Tunick’in cilt kanseriyle ilgili farkındalık yaratmaya yönelik sanat çalışmasına destek veren yüzlerce kadın ve erkek, bu sabah Bondi Plajı'nı doldurdu. Yaklaşık 2500 kişi, ülkede her yıl cilt kanserinden ölenleri temsilen Tunick’e poz verdi.

Denize karşı çırılçıplak duran kalabalık, cilt kanserinde rutin kontrolü teşvik etmek için gerçekleştirilen sanat çalışması için bir araya geldi. Kalabalığın çıplak olarak plajda toplanabilmesi için yasalar geçici olarak değiştirildi.

Avustralya, dünyada cilt kanserinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.