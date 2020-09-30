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Azerbaycandan YDP Gençlik Kollarına Teşekkür Mesajı

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Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında meydana gelen çarpışmalar, Kıbrıs Türkleri olarak bizi de yakından ilgilendirmektedir.
Azerbaycandan YDP Gençlik Kollarına Teşekkür Mesajı

"1 millet 3 Devlet" ilkesinden hareketle, önceki gün toplanan YDP Gençlik Kolları, Azerbaycan Cumhuriyetinin ilan ettiği seferberliğe sembolik olarak destek verme kararı almıştık.

Buna göre gönüllülerden oluşan, askerliğini yapmış 25 kişilik YDP Gençlik Kolları üyesini Azerbaycan’a gönderecektik.

Bu amaçla pazartesi günü e-mail yolu ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine başvurduk. Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan’ın yanında olduğunu bu amaçla 25 gencimizi ilan edilen seferberliğe katılmak için Azerbaycan’a göndereceğimizi, gereken işlemin yapılmasını rica ettik.

Dün Azerbaycan Büyükelçiliği müracaatımıza cevap verdi. Büyükelçilik, YDP Gençlik Kollarının şahsında Kıbrıs Türk Halkına teşekkürlerini iletti. Şu anda asker ihtiyaçlarının olmadığını belirterek sembolikte olsa bu müracaatımızın Azerbaycan halkına büyük moraldestek sağlayacağını belirttiler.

YDP Gençlik Kolları olarak Azerbaycan Türklerinin başarılı olmasını diliyor, ihtiyaç duyulması halinde 1500 ü aşkın üyemizle Azerbaycan’ın yanında savaşmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz...

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