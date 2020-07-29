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Bağdat’ta ABD Üssüne Füzeli Saldırı

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Bağdat’ta ABD Üssüne Füzeli Saldırı
Bağdat’ta ABD Üssüne Füzeli Saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü’ne füzeyle saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat’taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat’ta dün de ABD askerlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü’ne füzeli saldırı düzenlenmiş ve Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi kontrolündeki Spyker Askeri Üssü’nde de iki ayrı patlama meydana geldiği aktarılmıştı.

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