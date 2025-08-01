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Basketbol 1.5 yılda 2 kattan fazla büyüdü

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Nasıroğlu, “Basketbol gelişecekse istida ederim. 1,5 yılda 11 kategoride 313 maç 22 kulüp 34’ü kadın ve 77  erkek  olmak üzere 111 takım yanında liglerde oynayan 1220 sporcuya ulaşan bir yapıya sahip olduk
Basketbol 1.5 yılda 2 kattan fazla büyüdü

Nasıroğlu: Sponsorlukta 1 milyon TL’yi bulduk

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece BRT 1’de Tonguç Kotak’ın hazırlayıp sunduğu Potanın Nabzı’nda önemli açıklamalar yaptı.


Ertuğ Nasıroğlu bu yıl sponsorluklardan 1 milyon TL’lik bir katkı sağlayarak federasyonun tarihinde görülmemiş bir sponsorluk geliri yarattıklarını belirterek, dolan salonlar ve alt yapıdan gelen kaliteli gençlerle Basketbolun önünün açık olduğunu belirtti.


Basketbol Federasyonu Başkanı Nasıroğlu, bir soruya karşılık, “Basketbol gelişecekse istida ederim. 1,5 yılda 11 kategoride 313 maç 22 kulüp 34’ü kadın ve 77  erkek  olmak üzere 111 takım yanında liglerde oynayan 1220 sporcuya ulaşan bir yapıya sahip olduk. Erkekler Ligi finalinin son maçında gösterdi ki seyirci Basketbolu hiç bırakmadı. Eylül ayında gerçekleşecek mali genel kurul içinde yeni sezon fikstürü konusunda kulüpleri bilgilendirecceğiz. Yönetimde yorulan isimler olursa yeni isimlerle yola devam edip ligi Ekim veya Kasım’da başlatacağız. Ayrıca yeni dönemde de dış temas konusunda da çalışma yapıyoruz.”açıklamasını yaptı.
Öte yandan Basketbol yaşantısına bu sezon Türkiye Süper Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor’da sürdürecek olan Ertan Azer de programa mesaj göndererek yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu ve en erken zamanda Potanın Nabzı’na geleceğini müjdeledi.


Programa telefonla katılan KKTC’de kamp düzenleyen ÜDA –Dağer KKTC/TC Pro Kamp yöneticisi İhsan Üğütücü de kamp ile ilgili bilgiler vererek Potanın Nabzı’nın verdiği desteğe teşekkür etti"

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