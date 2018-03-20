Bedia Okan’ın Adının Bir Sokağa Verilmesi Talep Edildi

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Bedia Okan’ın Adının Bir Sokağa Verilmesini Talep Etti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Sözün Son Kadını: Bedia Hanım belgeselinin Genel Yönetmeni Doç. Dr. Fevzi Kasap, görüntü yönetmeni, öğretim görevlisi Zeyde Yalıner Örek ve drama yönetmeni Ömer Evre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek; Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecilerinden Bedia Okan ve kardeşlerinin isimlerinin doğup büyüdükleri Lefkoşa’da yaşatılmasını talep ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Belgesel film ekibi; Bedia Okan kadar kardeşleri, Beria ve Vedia Okan’ın Kıbrıs Türk basın ve mücadele tarihi için oldukça önemli mücadeleler verdiklerini belirterek isimlerinin Lefkoşa sokaklarına verilmesi gerektiğini vurguladıları belirtildi.

Bedia Hanım Belgeseli Hakkında Bilgi Verildi

Kıbrıs Türk Toplumu için, yüksek öneme sahip, Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Söz’ün İmtiyaz Sahibi Mehmet Remzi Okan’dan sonra, gazetenin yönetimini üstlenen üç kız kardeşten Bedia Okan’ın hayatının, milli mücadele tarihi çerçevesinde anlatıldığı, “Söz’ün Son Kadını: Bedia Okan” adlı belgeselin tamamlanması ve planlanan galası hakkında bilgiler, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, YDÜ TV Genel Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek, YDÜ İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema mezunlarından, OE Production Direktörü Ömer Evre tarafından, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya aktarıldı.

Vefa Örneği!

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecileri olan Beria, Vedia, Bedia Okan’ın isimlerinin, Lefkoşa’da uygun sokaklara verilmesi adına, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen, Başkan Harmancı’ya resmi başvurularını sunan heyet, milli tarih için yüksek öneme sahip olduğu kadar, Kıbrıs Türk Basını için de önem arz eden bahse konu isimlerin, ülkeleri için çalışarak ömürlerini geçirdiklerini ve unutulmayarak, onurlandırmaları gerekliliğine inandıkları için, bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Böyle Değerli İsimler Her Daim Hatırlanmalı; Onurlandırılmalı!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo,TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve heyetine, ziyaretleri için teşekkür ederken; toplum açısından önemli değerler olan, Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecileri Beria, Vedia, Bedia Okan’ın ve benzer ülküyle ömürlerini geçirmiş tüm Kıbrıs’lı Türkler’in, her daim anılması ve onurlandırılması gerekliliğine katıldığını ve LTB Meclisi’ne konuyu büyük bir mutlulukla aktaracağını; bu isimlerin yakın zamanda yeni açılacak parsellerdeki uygun 3 sokağa verilmesinin, kendilerine de onur vereceğini ifade etti. Ziyaret, Yakın Doğu Üniversitesi heyetinin, Başkan Harmacı’ya, çiçek takdimi ile sonlandı.