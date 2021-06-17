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Belediyeler Birliği, Konya’daki Temaslarını Tamamladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirdiği Konya’daki temaslarını tamamladı.
Belediyeler Birliği, Konya’daki Temaslarını Tamamladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirdiği Konya’daki temaslarını tamamladı.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 13-16 Haziran tarihleri arasında Konya’da bulunan heyet, İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’na katılarak resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile bir araya gelen heyet ayrıca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile gerçekleştirilen görüşmede işbirliğinin artırılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

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HEYET, İSTİŞARE VE TECRÜBE PAYLAŞIMI PROGRAMI’NA KATILDI

Uzmanların çevre, sıfır atık, tarımsal hizmet çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmetler, gençlik projeleri ve ulaşım gibi konularda sunumlarının yer aldığı İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’na da katılan Birlik heyeti ayrıca, Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerini de ziyaret etti.

ÖZÇINAR: “TECRÜBE PAYLAŞIMI VE İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Konya’daki temasları değerlendiren Birlik Başkanı Özçınar, bir araya gelme fırsatı buldukları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katıldıkları İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’nın da çok yararlı geçtiğini anlatan Özçınar, ilçe belediyeleri ile bir araya geldiklerini, yaptıkları görüşmelerin tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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