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Bireysel müzik eğitimi veren kurs yerleri zor durumda

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Bireysel Müzik ve Sanat Eğitimi veren kurs yerleri açıklama yaptı.
Bireysel müzik eğitimi veren kurs yerleri zor durumda

BİREYSEL MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURS YERLERİ ZOR DURUMDA

Bireysel Müzik ve Sanat Eğitimi veren kurs yerlerinden yapılan açıklamaya göre;

"10 Mart- 5 Haziran tarihleri arasında Eğitime ara veren kurs yerleri 2.dalga sonucunda 10 Eylül tarihinde çıkan karar doğrultusunda tekrardan eğitime ara vermiştir. Sağlık üst kurulu tarafından eğitime ara verme sürecinin 12 Ekim’e kadar uzatılması kursiyerlerinde ciddi sıkıntıya sürüklemektedir. Bakanlığımızın bizleri kurs yeri, dershane veya etüt merkezi olarak genellemesi doğru değildir. Bizim eğitim merkezlerimizde bire bir özel dersler verilmekte, her odada 1 öğretmen ve 1 öğrenci bulunmaktadır. Tüm öğrenciler ve öğretmenler açılımın ilk yapıldığı günden itibaren maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak derslerine devam ediyordu. Okulların ve kreşlerin açılabilecek olması ve biz öğretmen ve öğrencilerimizin bire bir derslerinin açılamayacak olması durumu adil bir yaklaşım olmamıştır. 1 Ekim itibari ile Birebir derslerimize devam etmek istiyoruz. Artık müzik ve sanat eğitiminin de bakanlıklarımız tarafınca değer görmesini, bilinmesini ve tanınmasını istiyoruz. Tekrar söylüyoruz bizler bire bir sanat eğitimi veren kurs yerleriyiz ve Kurs yerlerinde çalışan biz öğretmenler artık öğrencilerimize kavuşmak ve maddi ve manevi hasarlarımızı iyileştirmek için gereken tüm önlemleri alarak bireysel olarak verdiğimiz eğitim sürecimize tekrardan devam etmek istiyoruz. İlgili tüm makamların sesimizi duymasını temenni ediyoruz" şeklinde belirtti. (MHA)

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