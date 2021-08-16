  • BIST 1.451,330
  • Altın 484,69
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

BM Afganistan için acil toplanacak

» »
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.
BM Afganistan için acil toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine bugün yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

Guterres: Gelişmelerden endişe duyuyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Taliban Kabil'e girdi

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti13 Ağustos 2021 Cuma 10:59
  • FDA’dan üçüncü doz aşıya şartlı onay: Bağışıklık sistemi zayıf olanlar yaptırmalı13 Ağustos 2021 Cuma 09:07
  • Kanada salgında dördüncü dalgaya girdi13 Ağustos 2021 Cuma 09:01
  • Teksaslı doktorlar vaka artışlardan endişe duyuyor12 Ağustos 2021 Perşembe 11:16
  • Meksika'da koronavirüs: Ölenlerin sayısı 246 bini aştı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:13
  • Kanada'da aşı pasaportu uygulaması başlıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 10:23
  • California'da yangının yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi12 Ağustos 2021 Perşembe 10:08
  • ABD'den 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:42
  • YouTube Sky News'e geri adım attırdı: Koronavirüs videoları kaldırıldı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:01
  • Kamala Harris'ten İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik10 Ağustos 2021 Salı 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti