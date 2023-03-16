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Brent Petrol Fiyatı 15 Ayın En Düşük Fiyatını Gördü

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Mart 2023 petrol fiyatları)
Brent Petrol Fiyatı 15 Ayın En Düşük Fiyatını Gördü

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,22 dolardan işlem görüyor.

PETROL 15 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Brent petrolde Aralık 2021 seviyeleri geri geldi. Yatırımcılar küresel talepteki toparlanma ile ABD finansal sisteminde gömülü riskleri değerlendirirken petrol piyasası, Suudi Arabistan'ın arz tehditlerine kulak asmadı.

Brent petrol bu hafta yüzde 10 düşerek 71 dolara indi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 74,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki dalgalanmada, dünya çapında bankalar için derinleşen kriz endişelerinin, Credit Suisse'nin, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar franga yakın borçlanacağını duyurmasıyla bir miktar hafiflemesi etkili oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı ve teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanı kapsamında SNB'den 50 milyar İsviçre frangına yakın borçlanılacağı belirtildi.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanması piyasaları kırılgan hale getirmiş, fiyatları aşağı yönlü baskılamıştı.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) salı günü yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

OPEC, OECD dışı ülkelerde petrol talebi artış öngörüsünü, Çin'de Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması nedeniyle yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebindeki artışta, hava trafiğinde ve Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen toparlanmanın etkili olacağını vurguladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artarak 480 milyon 100 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 100 bin varil düşüşle 236 milyon varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 74,66 ile 75,32 dolar aralığının direnç, 73,66 ile 73,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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