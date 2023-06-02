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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Haziran 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Haziran 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin borç limiti yasa tasarısının kabul edilmesi ve faiz oranı artışlarında duraklama beklentileri etkili oldu.

ABD Senatosu'nun borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylamasıyla borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınması öngörülüyor. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış ise dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil artarak 459 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 5 milyon 202 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil düşüşle 355 milyon 400 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil azaldı ve 216 milyon 100 bin varile geriledi.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. Bazı uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmese de Çin ve ABD'den gelen zayıf üretim verilerinin OPEC+ kesintilerini daha olası hale getirebileceği düşünülüyor.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta 46,9 ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Çin'de de bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 48,8'e indiği açıklanmıştı. Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında imalat sanayisinde daralmanın hızlandığına işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 75,13 ile 75,27 dolar aralığının direnç, 74,72 ile 74,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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