Bu slogan yıllardır Sol kesimin ürettiği bir slogandır. Devamında da :

‘’BU MEMLEKET BİZİMDİR BİZ YÖNETECEĞİZ’ ’gelir.

Bu sloganın dışında da bir başka slogan daya vardır:

‘’KKTC FOR EVER’’

Ne yazık ki kırk üç yıldır bu ülkeyi bu iki sloganın ardına saklananlara oy veren halk bu güne kadar ikisinin da gerçekleştiğini görememiştir.

Gerçekleşmediği halde kimisine göre bir umut fakat daha fazlasına göre ya bana da çıkarsa ve ya bana dokunmayan bin yaşasın felsefesi ile bildiklerinden vazgeçmeyerek bu partilerin popülist politikalarına teslim olarak çıkarları için sandığa gitmektedirler.

Şimdi artık bu politikaları üstlenen yeni nesil politikacılar meydanlardadır.

Kırk üç yılda döne döne hükümet edenler ne KKTC’yi yaşatacak girişimde bulunmuşlar ne de Bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz diyenler bu memleketi yönetmek için başarılı olmuşlardır.

Tüm gelen giden hükümetler vatandaşı batağa sürükleyecek sözde ekonomik kalkınma paketlerinin uygulayıcısı olmaktan başka hiçbir şey yapmamışlardır.

Bu nedenle hepsi kendi yandaşlarının hükümeti olarak statükonun devamını sağlamışlardır.

Devletin hiçbir organını bizler yönetmiyoruz. Sadece göstermelik olarak oturulan makamlarda aldıkları talimatların uygulayıcısı konumundadırlar.

Artık Kıbrıs Türk toplumu balık tutamaz sadece ona verilen havuç ve kılçıklı balığı yer.

Tabi ki bu konumda olmayan mutlu bir azınlık ve ellerindeki havuç ile dikenli balığın alınmaması için olağanüstü gayret sarf eden bir kitle vardır.

İşte en tehlikeli bulduğum bu kısımda yer alan seçmendir. Çünkü bu seçmen ‘’Bu memleket bizim biz yöneteceğiz’ ’veya ‘’Sonsuza kadar KKTC’ ’diyenlerdir.

İşte bu kesimin tehlikeli tarafı seçtikleri bu fikirleri savunanlar bunlar için mücadele etmez ve yapmasa da şikâyetleri yoktur. Onların partisi hükümette ise kendilerine da küçük da olsa bir çıkar sağlıyorsa tamadır.

Bu güne kadar seçim vaatlerini veya hükümet programlarını uygulayan hiçbir Hükümet göreve gelmemiştir.

Toplum olarak bunu sorgulayacağımıza takım tutar gibi parti tutmayı daha doğru buluyoruz.

Bu ülkenin Başbakanı ben Yardım Heyetinden talimat almayacağım deyip görevinden istifa etmiş fakat kısa bir süre sonra bu kez her ay pakete sadık kalacağım mektubunu verecek Maliye bakanlığı koltuğuna çok rahat oturmuştur.

Demirel ne demiş ‘’Dün dündür bu gün bu gündür’’

Artık ne ‘’Bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz’ ’ne de ‘’Sonsuza kadar KKTC’’doğru değildir ve gerçekleşemez.

Bu memleket Uluslararası platformun tanımladığı gibi Türkiye’nin ‘’Alt yönetimidir’’

KKTC seçmeninin yarıdan fazlası çift uyrukludur. Tapu kayıtları kontrol edilirse yine yarıdan fazlası İTEM yasası ve uzun vadeli kira ile Kıbrıslıya ait değildir. Bunlara askerin kullandığı arazileri da ilave edersek belki de Kıbrıslının kullandığı toprak %25 civarında olacaktır.

Artık gerçeği görelim ve eğer sözümüzü tutacaksak ‘’Bu memleket bizim ’’veya ‘’Sonsuza kadar KKTC’ ’sloganlarını savunalım. Halkımızı kandırmaktan vazgeçelim.