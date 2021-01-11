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Bugüne dek 2 milyondan fazla kişinin aşılandığı İngiltere'de toplu aşılama başladı: Hedef, 15 Şubat'a dek 15 milyon kişi

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Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı aşılamayı ilk başlatan ve en hızlı ilerleten ülkeler arasında Britanya'da, şubat ortasına dek 15 milyon kişi hedefiyle toplu aşılamaya geçildi.
Bugüne dek 2 milyondan fazla kişinin aşılandığı İngiltere'de toplu aşılama başladı: Hedef, 15 Şubat'a dek 15 milyon kişi

Bugün İngiltere'de bazısı spor bazısı konferans salonu olan 7 büyük toplu aşılama merkezinde yaşlılar ve sağlık çalışanları için toplu aşılama başladı.

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage, Birmingham'daki merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

İlk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

Bristol'de bir stadyumdan dönüştürülen toplu aşılama merkezini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson, aralık ayının başından bugüne kadar Kovid-19'a karşı 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını duyurdu.

Aşılananların yüzde 40'ı 80 yaşın üzerinde 

Başbakan Johnson, bugüne dek yaklaşık 2.4 doz aşı yapıldığını, 2 milyon civarında kişiye 1 ya da 2 doz aşı uygulandığını, bunların yüzde 40'ının 80 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı.

Oksijen eksikliği çekiliyor

"Zamana karşı yarış veriyoruz, çünkü Ulusal Sağlık Hizmeti'mizin (NHS) karşı karşıya olduğu tehdidin, baskının, yopun bakım birimlerindeki talebin, vantilatörlü yataklar üzerindeki baskının, hatta bazı yerlerde oksijen eksikliğinin hepimiz farkındayız" diye konuşan Johnson, "Çok tehlikeli bir andayız" vurgusunu yaptı.

Başbakan, 'toplu aşılama başladı diye rehavete kapılmanın yapacakları en kötü şey olacağının' altını çizdi.

Pazartesi toplu aşılama merkezlerinin açılması öncesi yaklaşık 200 bin doz aşı teslimatı yapıldı. İlerleyen günlerde haftada 2 milyon doz aşı tedarik edilmesi planlanıyor. Çalışmalara, gelecek günlerde bazı hastanelerle aile hekimlerinin yanısıra bazı eczanelerin de katılmasıyla aşı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

Öncelikli gruplar

Başbakan Johnson, şubat ortasına dek en az bir doz aşı olması gereken ve yaklaşık 15 milyon kişiyi kapsayan dört öncelikli grubu şöyle açıkladı:

1) Yaşlı bakım evlerinde kalanlar ile onlara bakan çalışanlar, 2) 80 yaş ve üstü herkes ve pandemiyle mücadelenin ön safındaki tüm sağlık çalışanları, 3) 75 yaş üstü herkes, 4) 70 yaş ve üstü herkes ve klinik olarak aşırı savunmasız kişiler...

Toplu aşılama bu aşamada ilk iki gruba uygulanıyor. 

Üç aşıya onay verildi

Britanya, 8 Aralık'ta dağıtmaya başladığı BioNTech-Pfizer aşısından 40 milyon doz sipariş etti, 4 Ocak'ta kullanmaya başladığı Oxford-AstraZeneca aşısından 100 milyon doz sipariş etti, onay verdiği Moderna aşısının tedarikine ise baharda başlayacak.

Londralıların 20'de biri enfekte

Bugüne dek Kovid 19'un 3 milyondan fazla kişiye bulaştığı, 81 binden fazla can aldığı Britanya'da günlük ölümlerin 1000'i, vakaların 60 bini geçeceği endişesi hakim.

The Guardian, koronavirüsün mutasyon geçirmiş yüzde 70 daha bulaşıcı varyantı nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine Kovid-19 bulaştığını yazdı.

'Gelecek haftalar pandeminin en kötü dönemi olacak'

BBC'ye konuşan Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu.

Gelecek birkaç haftanın 'pandeminin en kötü haftaları' olacağına öngören Whitty, "Hastanede şu anda ağır hasta olan ve pandemi boyunca ölenlerin sayısı karşısında şoke olmayan, bence hiçbir şey anlamamıştır. Bu, dehşet verici bir durum" dedi.

Kısmen sıkı karantinada olan Britanya'da hastanede yatan Kovid-19 hastası sayısındaki rekor artışın sağlık hizmetleri üzerindeki baskısı nedeniyle önlemlerin daha da sıkılaştırılması planlanıyor. The Daily Telegraph'a göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

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