Çaluda’dan hükümete eleştiri…

“Hür-İş olarak Hükümetin sadece bir memur sendikası ile görüşmek suretiyle kamu reformu yasasını Bakanlar Kurulu’ndan geçirmeye çalışmasını protesto ediyoruz.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Hükümetin, kamu reformu yasa çalışmalarında kendilerini dışladığı gerekçesiyle tepki göstererek “böylesi bir yasayı sadece yandaşları ile çıkarabileceklerini zannedenler yanılıyorlar” dedi.

Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Hür-İş olarak Hükümetin sadece bir memur sendikası ile görüşmek suretiyle kamu reformu yasasını Bakanlar Kurulu’ndan geçirmeye çalışmasını protesto ediyoruz.

Hür-İş kamu reformu yasa çalışması yapılacaksa muhakkak paydaş sendikaları ile görüşüne başvurulması gereken bir federasyondur. Bunu göz ardı edenler art niyetlidir, uzlaşmadan, geniş bir kesimin benimseyeceği, uygulanabilir bir yasadan yana değildir demektir.

Kamu reformu ancak en geniş ölçüde uzlaşı ile başarılı olabilir. Uzun yıllar ülkeyi etkileyecek yasalar yapılırken ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınmazsa hata yapılır, istenilen sonuç alınamaz.

Söyleyecek sözümüz, yapacak önerimiz vardır. Umarız Hükümet yanlıştan döner ve bizimle diyalog kurar. Aksi takdirde, demokratik yollardan mücadelemizi sürdürecek böylesi önemli bir konuda suskun ve edilgen kalmayacağız”.