Çevre Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Nilden Bektaş Erhürman seçildi.
Çevre Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleşti.
Odadan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nilden Bektaş Erhürman, Yönetim Kurulu Faal üyeliklerine Can Kural, Cemaliye Özverel, Taibe Efe Çeliker, Vijdan Şengör ve Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine İme Akanyeti, Pınar Hışır seçildi.
Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Senem A. Uğuz ve Menteş Zorba getirildi.
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