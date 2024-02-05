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Çin, Avustralyalı yazar Yang Hengjun’a ertelemeli idam cezası verdi

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Avustralyalı yetkililere göre, ceza iki yıl sonra ömür boyu hapis cezasına çevrilebilir.
Çin, Avustralyalı yazar Yang Hengjun’a ertelemeli idam cezası verdi

Çin’in başkenti Pekin’de mahkeme, 5 yıl önce tutuklanan Avustralyalı yazar Yang Hengjun’a casusluk suçlamasıyla ertelemeli idam cezası verdi.

Avustralyalı yetkililere göre, ceza iki yıl sonra ömür boyu hapis cezasına çevrilebilir.

Çin’de devlet konuları hakkında blog yazan akademisyen ve romancı Yang, hakkında yöneltilen ancak kamuoyuna açıklanmayan suçlamaları üç yıl süren duruşmalarda sürekli reddetti.

Dış politika uzmanlarına göre Avustralya ile Çin arasında uzun süredir yaşanan gerginliğin, son mahkumiyetle daha fazla artması bekleniyor.

Avustralyalı yetkililer daha önce vatandaşlarına yönelik muameleyle ilgili endişelerini dile getirirken, Pekin, Sidney’yi davaya müdahale etmemesi ve ülkenin "yargı egemenliğine" saygı duyması konusunda uyarmıştı.

Pekin mahkemesi Yang’ın ifadesini ilk olarak kamuoyundan gizli gerçekleştirdiği 2023 yılındaki oturumda dinledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin mahkemesinin son kararının ardından yaptığı açıklamada Dr. Yang'ın davasının yasalara uygun olarak "titiz bir şekilde ele alındığını" ve dava boyunca konsolosluk haklarına saygı duyulduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ise mahkemenin kararını “dehşete düşerek öğrendiğini” belirterek ülkesinin tepkisini göstermek ve açıklama yapmasını istemek için Çin Büyükelçisini makamına davet ettiğini bildirdi.

Avustralya'daki Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ülkesinin tepkisinin en sert şekilde Çin’e iletileceğini kaydeden Wong yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası normlara ve Çin'in yasal yükümlülüklerine uygun olarak Dr. Yang için temel adalet standartlarının uygulanması, adalet ve insani muamele için sürekli olarak çağrıda bulunduk.

Tüm Avustralyalılar Dr. Yang'ın ailesiyle yeniden bir araya geldiğini görmek istiyor. Vatandaşımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Elaine Pearson basına yaptığı açıklamada, Yang'ın adil ve bağımsız bir mahkeme tarafından yargılanmadığı suçlamasında bulundu.

Dava sırasında temel savunma hakkının ihlal ediliğini kaydeden Pearson, kapalı kapılar ardından duruşmalarnın gerçekleşmesini eleştirerek, Yang'ın sorgusu sırasında işkenceyle zorla itirafta bulunmaya zorlandığı görüşünü dile getirdi.

Çin’de doğan Avustralya vatandaşı Yang, demokrasi yanlısı bir blog yazarı olarak biliniyor. 58 yaşındaki Yang, 2019’da Guangzhou Havaalanı’nda tutuklanmadan önce New York’ta çalışıyordu.

1989-1999 arasında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nda görev yapan Yang, Çin yetkililer tarafından dava dosyasında açıkça bahsedilmeyen bir ülke için ajanlık yaptığı iddiasıyla suçlandı. 

1999’da Avustralya’ya iltica eden Yang, 2002’de Avustralya vatandaşı olmuştu.

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