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Çin’in Yangzi Nehri’nde İki Gemi Çarpıştı: 14 Kişi Kayıp

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Çin’in Şanghay kentinden geçen Yangzı Nehri’nde iki geminin çarpıştığı kaza sonrası 14 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
Çin’in Yangzi Nehri’nde İki Gemi Çarpıştı: 14 Kişi Kayıp

Çin’in Şanghay kentinden geçen Yangzı Nehri’nde iki geminin çarpıştığı kaza sonrası 14 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

Pekin merkezli Global Times sitesinin haberine göre, 3 bin ton benzin taşıyan petrol tankeri, Yangzı Nehri ağzında bir yük gemisiyle çarpıştı.

Şanghay yakınlarında meydana gelen kazada petrol tankerinin güvertesinde büyük bir yangın çıkarken, yük gemisi ise battı.

Kurtarma ekipleri, gemilerde bulunan toplam 17 kişilik mürettebattan 3'ünü kurtarırken 14 kişiye ise halen ulaşamadı.

Kaza, bu yaz Yangzı Nehri’nde gerçekleşen ilk gemi çarpışması oldu.

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