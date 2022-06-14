DAÜ-SEN, ODTÜ Kıbrıs’taki görevinde son verilen Akademisyen Yonca Özdemir'e destek belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki görevine son verilen KAMPÜS-SEN Başkanı Doç. Dr. Yonca Özdemir’e destek belirterek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ı kınadı.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, “ODTÜ Kıbrıs'ta birkaç seneden beridir örgütlü akademik personel sendikası KAMPÜS-SEN'e yönelik baskılar artmaktadır. Coğrafyamızın geleneğidir: Başarısızlık halinde başarısızlığı kabul edip çözüm bulmak yerine, bu başarısızlığı eleştirenleri susturmaya çalışmak. ODTÜ Kıbrıs'ta yaşanan budur” iddiasında bulunuldu.

Üniversitede mali ve idari sorunlar olduğu ileri sürülen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Hiçbir vergi ödemeyen, pek çok imtiyaza sahip, rekabete hep bir adım önde başlayan ODTÜ Kıbrıs'ın yönetimi Türkiye'nin ciddi imkan ve desteklerine rağmen başarılı olamamıştır. İşte böyle bir ortamda çözüm olarak akademik kadroyla dayanışarak çare üretmek değil akademik personel ve örgütünü susturmak görülmüştür. Bu bağlamda akademik olarak çok başarılı Sendika Başkanı Doç.Dr. Yonca Özdemir'in tamamen uyduruk nedenlerle ve hukuka aykırı bir şekilde işine son verilmiştir. Bu, yıllardır demokratik üniversite kavramı ile adı anılan ODTÜ için büyük bir utançtır. Utanç sadece antidemokratik ve sendikacı düşmanlığı ile sınırlı değildir. Başarılı bir akademisyen, sırf sendikacı diye işten atılmıştır. Bu ayıbı öncelikle ODTÜ merkez kampüsünün çözmesi gerekmektedir. Çünkü bu akla ve vicdana sığmayacak tavırla ODTÜ'ye ciddi bir zarar verilmiştir.”

DAÜ-SEN açıklamasında ODTÜ, YÖK, YÖDAK ve KKTC Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunularak, Özdemir’in görevine iade edilmesi ve özür dilenmesi talep edildi.

DAÜ-SEN’in Yonca Özdemir ile her türlü dayanışma içerisinde olacağı belirtilen açıklamada, tüm toplum “antidemokratik, sendika düşmanı tavra karşı” sesini yükseltmeye çağırıldı.