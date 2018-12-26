Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler önderliğinde, Değirmenlik Belediyesi AFAD ekipleri oluşturuldu.
33 kişiden oluşan AFAD ekibi, olası doğal afad durumunda vatandaşın yanında olacak ve vatandaşa her türlü desteği vererek yardım edecek.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler önderliğinde, Değirmenlik Belediyesi AFAD ekipleri oluşturuldu.
33 kişiden oluşan AFAD ekibi, olası doğal afad durumunda vatandaşın yanında olacak ve vatandaşa her türlü desteği vererek yardım edecek.
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