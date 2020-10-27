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Değirmenlik Belediyesi, Bölge Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlere Maske Dağıttı

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Değirmenlik Belediyesi, bölge okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Sınıflara dezenfektan aparatı taktıran belediye, bölge okullarına düzenli olarak dezenfektan desteği de sağlıyor.
Değirmenlik Belediyesi, Bölge Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlere Maske Dağıttı

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler da maske dağıtılan, dezenfektan aparatı takılan okulları ziyaret etti, öğretmenlerle ve okul yetkilileriyle de görüştü. 
Çocukların eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle her zaman yakından ilgilendiğini belirten Karavezirler, yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni etti.

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Öte yandan Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan bölge okullarına sağladıkları dezenfektan desteğiyle ilgili bilgi verdi.

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Buna göre, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Mehmet Eray Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Anaokulu, Cihangir Anaokulu, Düzova İlkokulu, Balıkesir İlkokulu, Meriç İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ne; 3 Eylül- 23 Eylül tarihleri arasında 88 aparat montesi yapıldı, 13 masa üstü aparatı verildi ve 162 el dezenfektanı katkısı yapıldı.
Şifa Berkan, takviyelerin devam edeceğinin de altını çizdi.  

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