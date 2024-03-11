  • BIST 9257.63
  • Altın 2244.416
  • Dolar 31.999
  • Euro 35.0716
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Deniz kaplumbağası yiyen 8 kişi öldü onlarca kişi hastanelik oldu

» »
Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki Zanzibar'ın Pemba adasında deniz kaplumbağası eti yiyen 78 kişi hastanelik oldu, sekiz çocuk ve 1 yetişkin ise hayatını kaybetti.
Deniz kaplumbağası yiyen 8 kişi öldü onlarca kişi hastanelik oldu

Zanzibar takımadasındaki Pemba'da turistlerin yaygın olarak tercih ettiği yerel yemek olan deniz kaplumbağası eti ölümlere neden oldu.

Dönemsel olarak chelonitoksikasyon adı verilen bir tür gıda zehirlenmesine neden olan kaplumbağa eti nedeniyle 8 çocuk, 1 yetişkin hayatını kaybetti, 78 kişi ise hastanelik oldu.

Mkoani bölgesi sağlık müdürü Dr. Haji Bakari, cuma günü hayatını kaybeden yetişkinin daha önce ölen çocuklardan birinin annesi olduğunu söyledi.Bakari, hastanın kaplumbağa etini salı günü yediğini ifade etti.

Bakari, Associated Press'e yaptığı açıklamada laboratuvar testlerinin tüm hastaların deniz kaplumbağası eti yediğini doğruladığını belirtti. 

Bu ilk değil

 

Zanzibarlı yetkililer, bölgeye bir kriz kontrol ekibi yolladı ve deniz kaplumbağası tüketilmemesi çağrısında bulundu.

 

2021 yılında aralarında 3 yaşında bir çocuk da bulunan yedi kişi deniz kaplumbağasından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenya'da 'hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davasının tamamını kazanan' 'sahte' avukat tutuklandı22 Ekim 2023 Pazar 12:57
  • Türk elektrik şirketi, borcunu ödemeyen Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun elektriğini kesti18 Ekim 2023 Çarşamba 08:26
  • Libya'da yerinden edilen 43 bin kişiden en az 17 bininin çocuk olduğu tahmin ediliyor25 Eylül 2023 Pazartesi 14:56
  • Libya'da sel nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar devlet korumasına alınacak23 Eylül 2023 Cumartesi 10:31
  • DSÖ, selin vurduğu Libya'da hastalıkların tespiti ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyor22 Eylül 2023 Cuma 13:02
  • Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 30013 Eylül 2023 Çarşamba 09:59
  • Tunus'ta yargı, eski Başbakan dahil 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı13 Eylül 2023 Çarşamba 08:59
  • Fas, depremin ardından 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı11 Eylül 2023 Pazartesi 12:59
  • Gabon’da seçim sonrası darbe duyurusu30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52
  • Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi25 Ağustos 2023 Cuma 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti