Gana'da kıyamet hazırlığı: Kendini peygamber ilan edip Nuh'un gemisini yeniden yaptı

"Büyük Tufan"dan kaçmak için yüzlerce kişi akın etti

"Büyük Tufan"dan kaçmak için yüzlerce kişi akın etti
Gana'da kıyamet hazırlığı: Kendini peygamber ilan edip Nuh'un gemisini yeniden yaptı

Gana’da yaşayan ve kendisini Ebo Noah olarak tanıtan bir kişi, gördüğünü iddia ettiği bir rüyanın ardından ilginç bir projeye imza attı. Noah, rüyasında Tanrı tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Noel günü dünya çapında büyük bir sel felaketinin yaşanacağı konusunda uyarıldığını öne sürdü. 

Bu iddia doğrultusunda Noah, tamamen ahşaptan yapılmış 10 büyük gemi inşa ettirdi. İfadesine göre bu gemiler yaklaşan felaketten etkilenebilecek insanları kurtarmak amacıyla hazırlanırken, projenin görüntüleri ve videoları sosyal medyada hızla yayıldı. 

Her geminin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığı belirtilirken, gemilerin yapımının kendisine inanan insanların bağışları sayesinde finanse edildiği belirtildi. Gemilerin herkese açık ve tamamen ücretsiz olduğu vurgulanırken, farklı ülkelerden insanlar da Ebo Nuh’un gemilerine binmek için Gana’ya akın etti.

Kıyamet ertelendi

Ebo Noah, 25 Aralık 2025'te kopacağını söylediği tufan için Gana’ya akın eden bağlılarına yeni videoyla müjdeli haberi verdi.

Ebo Noah, şu ifadeleri kullandı:

"Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!”

Ebo Nuh, Tanrı'nın 25 Aralık 2025'te eğer kıyamet kopmazsa da bunu takipçileriyle partiyle kutlama sözü vermişti. 

Destekçileri, Noah’a “modern çağın Nuh’u” gözüyle bakarken, eleştirenler bu durumu tehlikeli bir yanılsama veya manipülasyon olarak değerlendiriyor. 

