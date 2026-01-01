'Büyük tufan' iddiasıyla gündeme gelmişti: Ebo Noah gözaltına alındı

5 yılı sonunda “büyük tufan” yaşanacağını öne sürerek gündeme gelen ve felaketi “Tanrı’yla pazarlık yaparak ertelettiğini” iddia eden ‘Ebo Noah (Ebu Nuh)’ adıyla tanınan Evans Eshun, Gana’da gözaltına alındı.

Gana polisi: Kamu düzeni gerekçesiyle gözaltı

Gana Polis Teşkilatı, Ebo Noah’nın özel siber inceleme birimi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, gözaltının 31 Aralık gecesi düzenlenmesi planlanan dini etkinlikler öncesinde, kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önüne geçmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Polis yetkilileri, Ebo Noah’ya şu ana kadar resmî bir suçlama yöneltilmediğini, hakkında mahkeme tarihi ya da kefalet koşulu bulunmadığını bildirdi.

“Modern çağın Nuh’u” iddiası

Ganalı Ebo Noah, “modern çağın Nuh peygamberi” olduğunu iddia ediyor. 25 Aralık 2025’te dünya genelinde büyük bir sel felaketi yaşanacağını ileri süren Ebo Noah, bu bilginin kendisine bir rüyada “tebliğ edildiğini” savundu.

Kıyılarda gemi inşa etti, binlerce kişiyi çağırdı

Ebo Noah, kehanetinin ardından Gana’nın kıyı bölgelerinde tamamen ahşaptan büyük gemiler inşa etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla çok sayıda kişiyi “tufandan kurtulmak” için kendisine katılmaya davet etti.

Kehanet gerçekleşmeyince “ertelettim” dedi

25 Aralık’ta öne sürülen felaketin yaşanmaması üzerine Ebo Noah, bu kez “Tanrı’yla pazarlık yaptığını ve tufanı ertelettiğini” iddia etti. Açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunda tepki ve endişeye de yol açtı.