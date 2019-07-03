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Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 3 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 3 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,63 civarında başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,61 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,33 seviyesinde yer alıyor. 

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Uzmanlar, yurt içi piyasaların, gerek iç dinamikler gerekse de politik gelişmelerin desteğiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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