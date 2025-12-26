  • BIST 11263.11
Tatar: Yeni ofis bulunana dek, ayda 600 sterlini hayır kurumlarına bağışlayacağımBeşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kamuoyunda gündeme gelen ofis kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.
Tatar: Yeni ofis bulunana dek, ayda 600 sterlini hayır kurumlarına bağışlayacağım

19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, hissedarı olduğu Escan Limited’e ait eski Kanal T binasını ofis olarak kullandığını belirten Tatar, eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen ofis binalarına benzer bir ofisin henüz bulunamadığını kaydetti.

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu nedenle, gerekli işlevlerin yerine getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık ile yapılan istişareler sonucunda usule uygun bir karar ürettiğini ifade etti.

“Usulen Maliye Bakanlığı ile gerekli işlemlerin yapılabilmesi için sözleşme gerekmektedir” diyen Tatar, belirlenen 600 sterlinlik aylık kira bedelinin tamamen bu hukuki sürecin gereği olduğunu vurguladı.

Bu meselenin kasıtlı biçimde çarpıtıldığını ve şahsına yönelik haksız eleştiriler yapıldığını ifade eden Tatar, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aylık 600 sterlin kira da bunun gereği olarak düzenlenmiştir. Binanın gerçek kira değeri muhakkak çok daha yüksektir. Bu konu çok farklı yönlere çekilerek abartılarak şahsıma ciddi ve haksız eleştiriler yapılmıştır. Uygun bir binanın tarafıma tahsis edilmesine kadar tahsil edilecek kira kadar tutarı hayır kurumlarına bağışta bulunacağımı kamuoyu ile paylaşma gereği duyduğumu saygıyla belirtmek isterim.”

