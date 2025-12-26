İskele’den Çifte Galibiyet

İskele’de dün akşam oynanan Basketbol U16 ve Pro Lig Büyük Erkekler karşılaşmalarında Caesar Larnaka Gençler Birliği, sahadan iki galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

U16’da Galibiyet

Saat 18.00’de İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U16 Erkekler maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Ada Spor Kulübü karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleyi 87-57 kazandı. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Artyom Kim, 28 sayı, 19 ribaund ve 36 verimlilik puanıyla galibiyette başrol oynadı.

Gecenin ikinci maçında ise Pro Lig ilk hafta mücadelesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Egemen’i 88-67 mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Soyer Egemen oldu. Christian Yannick Kone’nin etkili performansıyla ilk periyodu 22-16 önde tamamlayan konuk ekip karşısında Caesar Larnaka Gençler Birliği, ikinci periyotta oyunun kontrolünü ele aldı. Joseph Baya Owono ve Temur Rustamov’un skor katkılarıyla 27-10’luk seri yakalayan ev sahibi ekip, devre arasına 43-32 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Prince Uwaoma ile yeniden oyuna tutunan Soyer Egemen farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Caesar Larnaka Gençler Birliği’nde Yusuf Ovey’in 15 sayı ve 13 ribaundluk double-double performansı takımını ayakta tuttu.

Son periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Caesar Larnaka Gençler Birliği, Kutay Kıyıcı’nın 10 sayılık katkısı ve sertleşen savunmasıyla farkı açtı. Final periyodunu 30-17 üstün geçen kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 88-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği 9 üç sayılık isabet bulurken, Soyer Egemen 5 üçlükle karşılık verdi. Yüksek tempoda ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşma, basketbolseverlerden alkış aldı.



Dans Grupları Beğeni Topladı

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda maç aralarında sahne alan iki dans grubu, sergiledikleri gösterilerle seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı.

Haber ve Fotoğraflar: ERSİN ORKOZ