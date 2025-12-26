Yakın Doğu Üniversitesi’nde Genç Kadınlara İlham Veren Zirve!

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geleceğine Yön Veren Genç Kadınlar Zirvesi”, genç kadınları kariyer planlamasından liderliğe, çalışma yaşamının dinamiklerinden ilham veren deneyimlere uzanan yol gösterici içeriklerle bir araya getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, genç kadınların kariyer yolculuklarına rehberlik etmek ve liderlik potansiyellerini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM), Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Geleceğine Yön Veren Genç Kadınlar Zirvesi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İki oturumda tamamlanan etkinliğin açılış konuşmasını ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden, genç kadınların iş yaşamında karşılaşabilecekleri fırsat ve zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik; kariyer planlaması, liderlik becerileri, çalışma hayatında dayanıklılık, etkili iletişim ve kadınların güçlenmesi gibi birçok başlığı bir araya getirdi. Akademi, sivil toplum ve mesleki deneyimi buluşturan etkinlik, genç kadınların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sunmayı hedefledi.

İlham veren sunumlar, yol gösteren deneyimler…

İlk oturumda, Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, “21. Yüzyıl Çalışma Koşullarında Duygusal Dayanıklılık ve Esneklik” başlıklı konuşmasında değişen çalışma hayatında psikolojik dayanıklılığın önemini ele aldı. Doç. Dr. Fatma Miralay ise “İş Hayatında Motivasyon ve Direnç” konulu sunumuyla bireysel ve kurumsal motivasyonun başarıya etkisini değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise Yrd. Doç. Dr. Ayten Erçoban Evren, “Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Başa Çıkma: Çalışan Kadının Hakları” başlıklı sunumuyla çalışma yaşamında kadınların karşılaştığı hak temelli sorunları ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal, “Mülakata Hazırlık ve Etkili CV Yazımı” konusundaki sunumuyla katılımcılara kariyer yolculuklarında yol gösterici bilgiler sundu. Yrd. Doç. Dr. Fatma Türüş Seraj, “Kadının Güçlenmesi: İş Gücü Piyasası ve Kadın Girişimcilik” başlığı altında kadınların ekonomik hayattaki rolünü ve girişimcilik potansiyelini değerlendirdi. Uzm. Öğr. Gör. Ufuk Altunç ise “Göründüğün ve Anlatabildiğin Kadar Varsın: İletişimde Üslup, Algı ve İmaj Yönetimi” başlıklı sunumuyla etkili iletişimin kariyer başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğin; bilgili, özgüvenli ve güçlü kadınların omuzlarında yükseleceğine olan inancım tamdır.”

“Bugün burada birlikte düşünmek ve geleceği birlikte güçlendirmek için bir aradayız” sözleri ile konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kadının toplumsal hayattaki gücünü konuşmak, aslında daha adil, daha üretken ve daha sürdürülebilir bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğini konuşmaktır” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadınların toplumdaki yerini her zaman ön planda tuttuğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitenin akademik kadrosunun yarısının, idari kadrosunun ise yüzde 67’sinin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Bu verilerin çok net bir gerçeği ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde gelecek; cinsiyet üzerinden değil, liyakat, emek ve yetkinlik üzerinden inşa ediliyor. Çünkü biliyoruz ki kadının güçlendiği bir toplumda bilim daha üretken, kurumlar daha adil, şehirler daha yaşanabilir ve gelecek çok daha umutlu olur” dedi.

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2025 yılında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldıklarını hatırlattı. Times Higher Education’ın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünya genelinde 2 bin 318 üniversiteyi değerlendirdiği sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterildiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitenin “Kaliteli Eğitim”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar”, “Hedefler İçin Ortaklıklar” ile “Sağlık ve Refah” başlıklarında dünyanın en etkili ilk 50 üniversitesi arasında yer aldığını; “Cinsiyet Eşitliği” başlığında ise dünya genelinde 57’nci sırada bulunduğunu söyledi. Son olarak gençlere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ , “Unutmayın; güçlü kadınlar yalnızca kendi hayatlarını değil, toplumların yönünü de değiştirir. Geleceğin; bilgili, özgüvenli ve güçlü kadınların omuzlarında yükseleceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayça Demet Atay: “Bizler dirençli ve dayanıklı olmak durumundayız.”

Konuşmasına başkanı olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi bahsederek başlayan Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında araştırma, hak arama, farkındalık ve dayanışma çalışmaları yürüten TOCAM, toplumsal etki odaklı bir akademik yaklaşımla hareket etmektedir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü ve duyarlığı bir yol izlediğini belirten Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “Üniversitemiz, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Önleme Politikası”, “Kadınların Başvuru ve Kabul Politikası”, “Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Politikası” ile “Ayrımcılığın ve Tacizin Önlenmesi Politikası”nda da belirtildiği üzere, cinsiyet kimliğine bakılmaksızın tüm bireyler için eşit ve kapsayıcı bir kampüs ortamını ve toplum oluşturmayı hedeflemektedir. Bu politikaların metinlerine kalite.neu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

Kadınların eğitim ve iş yaşamında karşılaştıkları sorunlara da değinen Doç. Dr. Ayça Demet Atay, bu noktada direnç ve dayanıklılığın önemine vurgu yaptı. “Bizler dirençli ve dayanıklı olmak durumundayız” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “Bu etkinliğimizde; iş yaşamına hazırlanma, motivasyon ve dayanıklılığı koruma, güçlü liderlik geliştirme, ayrımcılıkla başa çıkma ile üslup ve imaj yönetimini, alanında deneyimli isimlerin paylaşımlarıyla ele alacağız” dedi.