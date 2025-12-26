  • BIST 11277.27
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Whatsapp üzerinden ölüm tehdidi!

Gazimağusa’da yaşanan olayda, bir işletme sahibi ve oğlu WhatsApp üzerinden arandı.
Whatsapp üzerinden ölüm tehdidi!

Kendisini yurt dışında faaliyet gösteren bir suç örgütü lideri olarak tanıtan şahıs, 150 bin dolar talep ederek aksi halde ölüm tehdidinde bulundu

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, iş yeri sahiplerine ait bilgi ve konumları üçüncü kişilere ilettiği tespit edilen bir zanlı tutuklandı.

Mahkeme, zanlının tahkikat amacıyla poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.

 

Polisten yapılan açıklama şöyle:

18.12.2025 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme sahibi ve oğlunu whatsapp uygulaması üzerinden arayan ve kendisini Türkiye’de faaliyet gösteren bir suç örgütü lideri olarak tanıtan kimliği meçhul şahıs, kendilerine 150 bin Dolar ödememeleri halinde söz konusu şahısları öldürecekleri yönününde tehditte bulunmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve konu iş yeri sahiplerine ait bilgiler ile iş yeri konumunu söz konusu şahsa gönderdiği tespit edilen E.K. (E-37) 24.12 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Zanlı E.K. bugün çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesinde tahkikat amaçlı olarak bir gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

