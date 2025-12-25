Güzelyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarını Yuvacık’ta sürdürüyor

Güzelyurt Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı ve kaldırım çalışmalarına Yuvacık’ta devam ediyor.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların altyapı ve kaldırımların güvenli bir görünüme kavuşturulması için yapıldığı belirtildi.
Yuvacık Mezarlığı Çevresine ağaç dikimi
Güzelyurt Belediyesi, çevre düzenleme ve yeşil alanları artırma çalışmaları kapsamında da Yuvacık Mezarlığı çevresine ağaç dikti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.