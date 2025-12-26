Basketbol 2. Lig’de 6 takım mücadele edecek

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon yeniden oluşturulan Basketbol 2. Lig, bu yıl da 6 takımın katılımıyla yoluna devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 2025-2026 Basketbol sezonunda 2. Lig’e katılmak için altı kulüp başvuruda bulundu. İskele Gençlik-Civisil Spor, Mağusa Canbulat, Mesarya SK, Koop Spor, Base Kyrenia Gelişim ve Karaoğlanoğlu bu sezon 2. Lig’de 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda ise 2. Lig’den 1. Lig’e Soyer Egemen takımı terfi etmişti.

Gönyeli Koop Bank Pro Lig’den çekildi

Öte yandan Gönyeli Koop Bank, Pro Lig’den çekildiğini Basketbol Federasyonu’na gönderdiği yazı ile bildirdi.

Bu gelişmenin ardından 2025-2026 Basketbol sezonunda Pro Lig’de 8 takımın mücadele edeceği öğrenildi.