  • BIST 11294.37
  • Altın 6255.577
  • Dolar 42.9103
  • Euro 50.5662
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Basketbol 2. Lig’de 6 takım mücadele edecek

» »
Yaklaşık 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon yeniden oluşturulan Basketbol 2. Lig, bu yıl da 6 takımın katılımıyla yoluna devam ediyor.
Basketbol 2. Lig’de 6 takım mücadele edecek

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon yeniden oluşturulan Basketbol 2. Lig, bu yıl da 6 takımın katılımıyla yoluna devam ediyor.

ÖZEL HABER

Edinilen bilgilere göre, 2025-2026 Basketbol sezonunda 2. Lig’e katılmak için altı kulüp başvuruda bulundu. İskele Gençlik-Civisil Spor, Mağusa Canbulat, Mesarya SK, Koop Spor, Base Kyrenia Gelişim ve Karaoğlanoğlu bu sezon 2. Lig’de 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda ise 2. Lig’den 1. Lig’e Soyer Egemen takımı terfi etmişti.

 

Gönyeli Koop Bank Pro Lig’den çekildi

Öte yandan Gönyeli Koop Bank, Pro Lig’den çekildiğini Basketbol Federasyonu’na gönderdiği yazı ile bildirdi.

Bu gelişmenin ardından 2025-2026 Basketbol sezonunda Pro Lig’de 8 takımın mücadele edeceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol Ligi başlıyor22 Aralık 2025 Pazartesi 18:50
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Bursa deplasmanından galibiyetle döndü22 Aralık 2025 Pazartesi 13:35
  • Basketbolda DAÜ devire devire gidiyor... Bu kez de son Şampiyon BAÜ'yü devirdiler 81-6416 Aralık 2025 Salı 22:50
  • FIBA İnstagram hesabından KKTC Basketbol Unilig organizasyonundan bir pozisyon paylaştı14 Aralık 2025 Pazar 22:08
  • Finalin adı Larnaka Gençler Birliği ile China Bazar Ada Spor12 Aralık 2025 Cuma 09:47
  • Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam11 Aralık 2025 Perşembe 14:42
  • Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyor05 Aralık 2025 Cuma 13:03
  • Geleneksel İskele Kupası’nda kuralar çekildi02 Aralık 2025 Salı 07:49
  • Cooper Flagg NBA'de 35 sayı atan en genç oyuncu oldu30 Kasım 2025 Pazar 12:32
  • Geleneksel İskele Kupası 11-13 Aralık’ta 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti