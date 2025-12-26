  • BIST 11294.37
  • Altın 6255.577
  • Dolar 42.9103
  • Euro 50.5662
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden Yeni Yıl Galası

» »
25 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayan gala programında, dönem boyunca yürütülen derslerden seçilen dans, müzik ve oyunculuk performansları izleyiciyle buluştu.
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden Yeni Yıl Galası

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından, öğrencilerle birlikte hazırlanan Yeni Yıl Galası, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yeni yılı kutlamak üzere düzenlenirken, fakültenin Bandabuliya Sahnesi’ndeki ilk halka açık etkinliği olma özelliğini taşıdı.

25 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayan gala programında, dönem boyunca yürütülen derslerden seçilen dans, müzik ve oyunculuk performansları izleyiciyle buluştu. Fakülte öğrencilerinin farklı disiplinlerden üretimlerini bir araya getiren program, dönem sonu çalışmalarının sahneye taşındığı bir seçki niteliği taşıdı.

Gala kapsamında müzik, dans ve oyunculuk alanlarında toplam altı performans sahnelendi. Dans alanındaki performanslar Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren, Öğr. Gör. Bekir Şimşek ve Öğr. Gör. Doğa Uluçlar yürütücülüğünde sahneye taşınırken; performanslarda İdil İlgi Kabakcı, Cemre Yavuz, Diana Bikbulat, Nehir Nur Çelik, Simay Ekin Karabıyık, Lea Sevilla ve Öğr. Gör. Doğa Uluçlar yer aldı.

Müzik alanındaki performans, Öğr. Gör. Ataman Kınış yürütücülüğünde Yaseen Salah Mohamed Haghigh ve Oğuzhan Başkurt tarafından bestelenip icra edildi. Oyunculuk alanındaki performans ise Öğr. Gör. Şafak Ersözlü yürütücülüğünde sahnelenirken, çalışmada Abdullah Karaduman, Arda Kaba, Muhammed Fettah Tatlı, Lamira Günbatı ve Mert İsmail Aksoy sahne aldı.

Sanatsal koordinasyonu Öğr. Gör. Yıldız Güventürk, Öğr. Gör. Şafak Ersözlü ve Öğr. Gör. Ataman Kınış’ın üstlendiği Yeni Yıl Galası, ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca yürüttükleri çalışmaları sahne üzerinde paylaşmalarına olanak sundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı26 Aralık 2025 Cuma 11:24
  • Whatsapp üzerinden ölüm tehdidi!26 Aralık 2025 Cuma 10:10
  • Güzelyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarını Yuvacık’ta sürdürüyor25 Aralık 2025 Perşembe 18:24
  • Bakan Arıklı açıkladı: Trafik cezalarında hafifletmeye gidilecek25 Aralık 2025 Perşembe 17:06
  • Sosyal sigorta emeklilerinin 13. maaşları ödendi: Kamu yarın ödenecek!25 Aralık 2025 Perşembe 13:31
  • Şap hastalığıyla mücadele: 6 günde 35 bin 702 hayvan aşılandı25 Aralık 2025 Perşembe 13:30
  • DAÜ-SEN: Eğitim Bakanı Hukuk Dışı Tavrına Bakanlar Kurulunu Ortak Etmeyi Başardı25 Aralık 2025 Perşembe 11:17
  • Hafta boyunca yer yer sağanak bekleniyor…25 Aralık 2025 Perşembe 09:49
  • CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı25 Aralık 2025 Perşembe 09:32
  • Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak25 Aralık 2025 Perşembe 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti