ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden Yeni Yıl Galası

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından, öğrencilerle birlikte hazırlanan Yeni Yıl Galası, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yeni yılı kutlamak üzere düzenlenirken, fakültenin Bandabuliya Sahnesi’ndeki ilk halka açık etkinliği olma özelliğini taşıdı.

25 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayan gala programında, dönem boyunca yürütülen derslerden seçilen dans, müzik ve oyunculuk performansları izleyiciyle buluştu. Fakülte öğrencilerinin farklı disiplinlerden üretimlerini bir araya getiren program, dönem sonu çalışmalarının sahneye taşındığı bir seçki niteliği taşıdı.

Gala kapsamında müzik, dans ve oyunculuk alanlarında toplam altı performans sahnelendi. Dans alanındaki performanslar Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren, Öğr. Gör. Bekir Şimşek ve Öğr. Gör. Doğa Uluçlar yürütücülüğünde sahneye taşınırken; performanslarda İdil İlgi Kabakcı, Cemre Yavuz, Diana Bikbulat, Nehir Nur Çelik, Simay Ekin Karabıyık, Lea Sevilla ve Öğr. Gör. Doğa Uluçlar yer aldı.

Müzik alanındaki performans, Öğr. Gör. Ataman Kınış yürütücülüğünde Yaseen Salah Mohamed Haghigh ve Oğuzhan Başkurt tarafından bestelenip icra edildi. Oyunculuk alanındaki performans ise Öğr. Gör. Şafak Ersözlü yürütücülüğünde sahnelenirken, çalışmada Abdullah Karaduman, Arda Kaba, Muhammed Fettah Tatlı, Lamira Günbatı ve Mert İsmail Aksoy sahne aldı.

Sanatsal koordinasyonu Öğr. Gör. Yıldız Güventürk, Öğr. Gör. Şafak Ersözlü ve Öğr. Gör. Ataman Kınış’ın üstlendiği Yeni Yıl Galası, ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca yürüttükleri çalışmaları sahne üzerinde paylaşmalarına olanak sundu.