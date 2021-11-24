Dolar/TL'de ani düşüş!

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon baskısı nedeniyle destekleyici para politikalarını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Aynı zamanda an itibariyle Euro/TL kuru 13,64 TL iken Sterlin/TL kuru ise 16,30 TL civarında.
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