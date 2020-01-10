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Döviz güne nasıl başladı? 10 Ocak 2019 Cuma

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Döviz güne nasıl başladı? 10 Ocak 2019 Cuma
Döviz güne nasıl başladı? 10 Ocak 2019 Cuma

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı. 

Dolar/TL, bu sabah 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. 

Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin ise 7,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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