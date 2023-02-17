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Döviz güne nasıl başladı? 17 Şubat 2022 Cuma
KKTC'de tüp gaz sıkıntısı
Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı
Hatay’da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261’inci saatinde kurtarıldı
Gazimağusa Belediyesi yapı denetimini “Bina Karneleme Sistemi” ile yapacak
Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Arama kurtarma köpeği Killian, 17 kişiyi kurtardı
Afet bölgesinde bir ayda yaklaşık 24 bin kadının doğum yapması bekleniyor
SON DAKİKA | Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KTTB: Toplumsal olarak bu acıyla başa çıkmanın yolu iş birliği içinde çalışmaktır
Özkızan: “Denetimin kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir”
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Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı
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SON DAKİKA | Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Döviz güne nasıl başladı? 17 Şubat 2022 Cuma
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17.02.2023 09:39
Döviz güne nasıl başladı? 17 Şubat 2022 Cuma, Euro 20,06 liradan, sterlin 22,53 liradan güne başladı
Döviz güne nasıl başladı?
17 Şubat 2022 Cuma, Euro 20,06 liradan, sterlin 22,53 liradan güne başladı
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