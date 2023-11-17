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Döviz güne nasıl başladı?

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Serbest piyasada euro 31,40, sterlin 35,95, dolar 28,95 liradan işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla, 30,95 liradan alınan euro 31,40 liradan satılıyor. 35,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,95 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 28,50 liradan alınıp, 28,95 liradan satılıyor.

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