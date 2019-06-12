Döviz kurları güne yükselerek başladı

Dolar/TL, 5,80'in hemen üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,81 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı.
Euro/TL de 6,56 seviyesinde seyrediyor.
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez'in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.
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