Döviz mevduatı, TL'yi geçti

Türk Lirası mevduat 1 trilyon 26 milyar liraya gerilerken, yabancı para cinsi mevduat 1 trilyon 97 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki yabancı para (YP) mevduatı azalıyor. Merkez Bankası verilerine göre, 20 Ağustos haftasında 184 milyar 899 milyon dolar olan döviz mevduatı 31 Ağustos haftasında 184 milyar 64 milyon dolara indi.

Yabancı para mevduatı 'dolar' bazında bakıldığında geriledi ama 'TL' bazında bakıldığında artış yaşandığı görüldü. Bir haftalık süre içerisinde dolar/TL kurunda yaşanan 50 kuruşluk fark, böylece tabloda dengeyi de değiştirmiş oldu.

Dünya'nın haberine göre, DTH'larda 835 milyon dolarlık düşüşe karşın, yabancı para cinsinden mevduat TL bazında 71 milyon TL arttı. 31 Ağustos ile biten haftada TL mevduat yüzde 2.34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon liraya gerilerken, yabancı para cinsin mevduat ise yüzde 6.37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin liraya yükseldi.

Kur artışından kaynaklanan 71 milyon TL'lik bu fark, toplam mevduat pastasında TL/döviz dengesini de döviz lehine değiştirmiş oldu. 20 Ağustos haftasında 6.10 seviyesinde yer alan dolar/TL, 31 Ağustos haftasında 6.60 seviyesindeydi.