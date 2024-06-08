"Okyanus Koruyucuları Birliği'nden (ODA) gönüllüler kaldıraçlar kullanarak ağı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı ve ağ Kona Honu Dalgıçları tarafından sağlanan tekneye kondu.

"Ne yazık ki okyanusumuz büyük miktarda çöpten muzdarip. Bu gibi kalıntınlar resiflere zarar veriyor, okyanustaki hayatı tehdit ediyor ve suya zehirli kimyasallar salıyor."

Yeni Derinlikleri Uyandır - İkincilik

KAYNAK,PATRICK WEBSTER / UNWORLDOCEANSDAY.ORG Fotoğraf altı yazısı,Yosun restorasyonu teknisyeni Andrew Kim, araştırma yapmak üzere yosun tabakası üzerindeki mor deniz kestanelerini topluyor. Araştırmada dalgıçların ısınan okyanuslarla zarar gören yosun ormanlarını savunup onarabilmesinin yolları aranıyor.

Patrick Webster "1980'den bu yana, Monterey Bay çevresindeki yosun ormanlarının kapladığı alan yaklaşık yüzde 90 azaldı" diyor.

"Son olarak, 2013'ten beri, 'muhteşem bir ekolojik fırtına' vurduğu her yerde yosunlara zarar veriyor ve yırtıcı hayvanların yokluğu yosunlardan beslenen canlıları cesaretlendiriyor.

"Körfezdeki yosunların kaybolması çevredeki kuruluşları alarma geçirdi ve dalgıçlar bu yosunların bahçıvanlığına soyundu.

"İklim değişikliği yaşadığımız günümüzde, ilham verici bu 'bekçiler', yokluklarında su samuru, deniz yıldızı ve yosunun yerini doldurmaya çalışarak kıyıdaki canlılığı artırmaya ve daha dayanıklı bir ekosistem kurabilmesi için ona bir mücadele şansı tanımaya çalışıyor."

Sualtından küçük ve büyük yüzler - Kazanan fotoğraf

KAYNAK,MATHIEU MACIAS / UNWORLDOCEANSDAY.ORG Fotoğraf altı yazısı,Yapraklı deniz ejderhası, endemik olduğu Güney Avustralya'nın Rapid Körfezi'nde görüntülendi.

Fotoğrafçı Mathieu Macias, bu canlının fotoğrafını ilk gördüğünde büyülendiğini söylüyor:

"Canlı olarak görebilmenin hayalini kuruyordum.

"İlk denemem başarısız oldu. Birkaç ay sonra yeniden buraya geldim ve hayalim gerçek oldu.

"Bu kadar sevimli ve gerçek değilmiş gibi görünen, inanılmaz bir kamuflaj yeteneği olan bu hayvanla karşılaşmak beni çok mutlu etti.

"Utangaçlığı nedeniyle portresini çekmek çok zordu ama elde ettiğim sonuçtan çok mutluyum."

Sualtından küçük ve büyük yüzler - İkincilik

KAYNAK,GEORGE KUOWEI KAO / UNWORLDOCEANSDAY.ORG Fotoğraf altı yazısı,Mercanlardaki horozbinalar

Fotoğrafçı George Kuowei Kao, yaptığı dalışla, horozbinalara ev sahipliği yapan bu sert mercanı görüntüleme şansı bulduğunu söylüyor.

"Şahit olduğum sahnenin sınırlarını zorlamak istedim. Sualtı flaşı kullanarak iki horozbina arasındaki dramatik gövde gösterisini fotoğrafladım.

"Doğanın spontaneliğini gösteren bu fotoğraf, o dalışın bir ürünü."

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri

KAYNAK,ANDREA MARANDINO / UNWORLDOCEANSDAY.ORG Fotoğraf altı yazısı,Abatao'da çocuklar, Kuzey Tarawa, Kiribati

Bu kategorinin kazananı, Andrea Marandino, Kiribati'deki çocukların küçük yaşlardan itibaren okyanusla yakın ilişki içinde olduğunu söylüyor:

"Sürekli gülümseyen çocuklar ziyaretçilerle de neşeli şekilde iletişim kuruyor ama bu çocukların gelecekleri belirsiz.

"Kiribati'nin başkenti Tarawa, Pasifik Okyanusu ile çok büyük bir lagünün arasında uzanan dar bir toprak parçası.

"Kiribati'nin mercan resifleri çok alçak, deniz seviyesinin sadece 3-4 metre üzerinde. Bu da burayı iklim değişikliğinin en çok tehdit ettiği ülkelerden biri yapıyor."

Su üstünden deniz manzaraları

KAYNAK,MICHAEL SSWAT / UNWORLDOCEANSDAY.ORG Fotoğraf altı yazısı,Norveç Denizi'ne yansıyan Kuzey Işıkları

Fotoğrafçı Michael Sswat "Norveç'te kayalık kıyıda oturup arkadaşlarınızla Kuzey Işıkları ve onların denizdeki yansımalarını izliyorsunuz - bir insan daha başka ne isteyebilir ki" diyor.

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