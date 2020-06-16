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Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

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Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi
Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Science Daily'nin haberine göre, ABD'de Ulusal Coğrafya Topluluğu ve California Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, insanoğlunun hızla ve kararlı biçimde harekete geçmesi halinde Dünya topraklarının kabaca yarısının kısmen el değmemiş biçimde korunabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Global Change Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde insan eli değmemiş toprakların oranını hesap etmek için yakın geçmişte çıkan ve doğal toprakların antropojenik topraklara dönüşümünü ortaya koyan 4 küresel harita karşılaştırıldı.

İnsanın etki ettiği topraklara, tarla ve çiftliklerin yanı sıra şehirler ve madencilik yapılan arazilerin dahil edildiği belirtildi.

Araştırma ekibinde yer alan coğrafya profesörü Erle Ellis, "İnsanın toprak kullanımı, Dünya'nın kalan doğal ortamlarını, özellikle ılıman ve yaşamaya daha elverişli bölgelerde gitgide tehdit ederken, toprakların neredeyse yarısı geniş çaplı yoğun kullanımın olmadığı yerlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünün yaklaşık yüzde 15'i, okyanusların da yüzde 10'u şu anda bir biçimde korunuyor. Öte yandan bazı çevre örgütleri, hükümetlere, yeryüzünün ve okyanusların koruma altındaki bölümünü 2050'ye kadar yüzde 50'ye çıkarmaları çağrısında bulunuyor.

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