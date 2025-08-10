Elektrik kesintisi soruşturulacak! 15 gün içerisinde sonuçlanacak!

  • BIST 10972.63
Başbakanlıktaki Ünal Üstel, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki patlamayla ilgili tüm olasılıkların araştırıldığını belirterek, “Sorumlulara kim olursa olsun gereken yapılacak” dedi.
Başbakan Ünal Üstel, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan arıza sonrası yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, elektrik kesintisinin enerji konusunu yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunu belirtti. Arızanın nedeninin araştırıldığını, hem KIB-TEK hem Polis hem de Türkiye’den gelecek uzman ekibin kapsamlı inceleme yapacağını açıkladı.

Soruşturmada ihmal veya dış müdahale ihtimallerinin değerlendirildiğini ve 15 gün içinde sonuçların şeffaf şekilde açıklanacağını söyledi.

Elektrik altyapısının güvenilir şekilde sürdürülebilmesi için kapasite artışı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının şart olduğunu, ancak kalıcı çözümün Türkiye ile enterkonnekte bağlantı kurmak olduğunu vurguladı. Kesintiden mağdur olan halkın tepkisini saygıyla karşıladığını belirtti.

