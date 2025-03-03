  • BIST 10021.12
  • Altın 3361.794
  • Dolar 36.4627
  • Euro 38.0868
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Elon Musk’tan Zelenskiy’e Sert Eleştiri: “İnsanları Siperlerde Ölüme Terk Ediyor”

» »
Musk: "Bu Acımasız ve İnsanlık Dışı"
Elon Musk’tan Zelenskiy’e Sert Eleştiri: “İnsanları Siperlerde Ölüme Terk Ediyor”

ABD merkezli teknoloji milyarderi Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış görüşmelerini reddettiği için sert sözlerle eleştirdi. Musk, Zelenskiy’in müzakereleri kabul etmeyerek “insanları siperlerde ölüme terk ettiğini” söyledi.

Musk’ın bu açıklamaları, Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yaptığı ve gergin geçen Beyaz Saray toplantısının ardından geldi. Cuma günü gerçekleşen toplantıda Trump, Ukrayna liderinden Moskova ile müzakere etmesini istemiş ancak Zelenskiy bu talebe direnmişti. Tartışmanın ardından görüşme planlanan anlaşmalar imzalanmadan sona ermişti.

Musk: "Bu Acımasız ve İnsanlık Dışı"

Zelenskiy’nin Washington’daki başarısız ziyaretinin ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer pazar günü Londra’da acil bir zirve düzenledi. Zirvede bazı Avrupa liderleri Ukrayna'ya kara birlikleri gönderme seçeneğini gündeme getirdi.

Elon Musk ise pazar sabahı yaptığı paylaşımlarla Zelenskiy’yi eleştirdi. Önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balazs Orban’ın “Rusya ile doğrudan müzakereler ve acil ateşkes” çağrısını destekleyen bir paylaşımını yeniden yayımladı. Ardından 2022 yılında sunduğu barış önerisini tekrar paylaştı. Bu öneri, Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde referandum yapılmasını, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun tanınmasını ve Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını içeriyordu.

Musk, “İki yıl önce Ukrayna’nın barışı kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde büyük kayıplar yaşayacağını söylemiştim. Zelenskiy ikinci seçeneği tercih etti. Şimdi yine aynısını yapmak istiyor. Bu acımasız ve insanlık dışı,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Liderlerine de Eleştiri

Musk, Zelenskiy’yi eleştiren paylaşımlarına devam etti. Bir gönderisinde, tramvayın insanları ezdiği bir görselde kontrol kolunu tutan kişi olarak Zelenskiy’i tasvir eden bir görsel paylaştı. Bir diğerinde ise kanlı bir satranç tahtasının yemek masasının yanında durduğu bir görseli paylaşarak “Savaşın gerçeği” notunu düştü. Daha sonra bu paylaşımına şu yorumu ekledi:

“AB liderleri ve Zelenskiy lüks yemeklerde buluşurken insanlar siperlerde ölüyor. Kaç aile bir daha oğlunu göremeyecek?”

Batı’da Ukrayna’ya Asker Gönderme Tartışması

Musk’ın açıklamaları, Zelenskiy’nin Batı’dan daha fazla maddi destek talep ettiği ancak Moskova ile müzakereye yanaşmadığı bir dönemde geldi. ABD’den gelen haberlere göre Washington, Kiev’e daha fazla yardım sağlamadan önce Ukrayna’nın barış görüşmelerine başlamasını istiyor.

Londra’daki zirvede Starmer, Avrupa Birliği ve diğer müttefiklerini Ukrayna’yı destekleme konusunda daha aktif olmaya çağırdı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Tüm seçenekler masada” diyerek Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline açık kapı bıraktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Batı Avrupa barış gücünün ancak barış anlaşması imzalandığında konuşlandırılabileceğini belirtti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı barış gücü birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmesine şiddetle karşı çıktı. Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin Moskova için bir tehdit olarak görüldüğünü ve ittifakın Ukrayna’ya farklı bir isim altında bile asker göndermesinin bu algıyı değiştirmeyeceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Japonya'nın Osaka şehrinde kamusal alanda sigara yasağı başladı30 Ocak 2025 Perşembe 18:12
  • Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla iguana itlaf edilecek23 Ocak 2025 Perşembe 18:06
  • G.Kore'de kriz: Cumhurbaşkanını gözaltına almaya çalışan polis, koruma engeliyle karşılaşınca vazgeçti03 Ocak 2025 Cuma 09:34
  • Kazakistan’da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddiaları doğrulandı27 Aralık 2024 Cuma 09:18
  • Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçak Kazakistan’da düştü: 25 kişi sağ kurtuldu25 Aralık 2024 Çarşamba 12:04
  • Kazakistan'da 72 kişilik yolcu uçağı düştü: 6 kişi kurtuldu25 Aralık 2024 Çarşamba 10:39
  • Rusya'nın nükleer birliklerinin başkanı Korgeneral Kirillov Moskova'daki patlamada öldürüldü17 Aralık 2024 Salı 18:12
  • Kazakistan 33 yaşında16 Aralık 2024 Pazartesi 20:08
  • Trump Ukrayna'ya yardımı 'muhtemelen' keseceğini söyledi08 Aralık 2024 Pazar 21:28
  • Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı03 Aralık 2024 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti