Elon Musk’tan Zelenskiy’e Sert Eleştiri: “İnsanları Siperlerde Ölüme Terk Ediyor”

ABD merkezli teknoloji milyarderi Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış görüşmelerini reddettiği için sert sözlerle eleştirdi. Musk, Zelenskiy’in müzakereleri kabul etmeyerek “insanları siperlerde ölüme terk ettiğini” söyledi.

Musk’ın bu açıklamaları, Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yaptığı ve gergin geçen Beyaz Saray toplantısının ardından geldi. Cuma günü gerçekleşen toplantıda Trump, Ukrayna liderinden Moskova ile müzakere etmesini istemiş ancak Zelenskiy bu talebe direnmişti. Tartışmanın ardından görüşme planlanan anlaşmalar imzalanmadan sona ermişti.

Musk: "Bu Acımasız ve İnsanlık Dışı"

Zelenskiy’nin Washington’daki başarısız ziyaretinin ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer pazar günü Londra’da acil bir zirve düzenledi. Zirvede bazı Avrupa liderleri Ukrayna'ya kara birlikleri gönderme seçeneğini gündeme getirdi.

Elon Musk ise pazar sabahı yaptığı paylaşımlarla Zelenskiy’yi eleştirdi. Önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi danışmanı Balazs Orban’ın “Rusya ile doğrudan müzakereler ve acil ateşkes” çağrısını destekleyen bir paylaşımını yeniden yayımladı. Ardından 2022 yılında sunduğu barış önerisini tekrar paylaştı. Bu öneri, Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde referandum yapılmasını, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun tanınmasını ve Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını içeriyordu.

Musk, “İki yıl önce Ukrayna’nın barışı kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde büyük kayıplar yaşayacağını söylemiştim. Zelenskiy ikinci seçeneği tercih etti. Şimdi yine aynısını yapmak istiyor. Bu acımasız ve insanlık dışı,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Liderlerine de Eleştiri

Musk, Zelenskiy’yi eleştiren paylaşımlarına devam etti. Bir gönderisinde, tramvayın insanları ezdiği bir görselde kontrol kolunu tutan kişi olarak Zelenskiy’i tasvir eden bir görsel paylaştı. Bir diğerinde ise kanlı bir satranç tahtasının yemek masasının yanında durduğu bir görseli paylaşarak “Savaşın gerçeği” notunu düştü. Daha sonra bu paylaşımına şu yorumu ekledi:

“AB liderleri ve Zelenskiy lüks yemeklerde buluşurken insanlar siperlerde ölüyor. Kaç aile bir daha oğlunu göremeyecek?”

Batı’da Ukrayna’ya Asker Gönderme Tartışması

Musk’ın açıklamaları, Zelenskiy’nin Batı’dan daha fazla maddi destek talep ettiği ancak Moskova ile müzakereye yanaşmadığı bir dönemde geldi. ABD’den gelen haberlere göre Washington, Kiev’e daha fazla yardım sağlamadan önce Ukrayna’nın barış görüşmelerine başlamasını istiyor.

Londra’daki zirvede Starmer, Avrupa Birliği ve diğer müttefiklerini Ukrayna’yı destekleme konusunda daha aktif olmaya çağırdı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Tüm seçenekler masada” diyerek Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline açık kapı bıraktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Batı Avrupa barış gücünün ancak barış anlaşması imzalandığında konuşlandırılabileceğini belirtti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı barış gücü birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmesine şiddetle karşı çıktı. Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin Moskova için bir tehdit olarak görüldüğünü ve ittifakın Ukrayna’ya farklı bir isim altında bile asker göndermesinin bu algıyı değiştirmeyeceğini vurguladı.