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En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 37 kilogram ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.
En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 37 kilogram ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 37 kg/m², Çamlıbel 21 kg/m², Dipkarpaz 19 kg/m², Yenierenköy 15 kg/m², Selvilitepe 14 kg/m², Sipahi 11 kg/m², Karaoğlanoğlu 10 kg/m², Akıncılar 8 kg/m², Akdeniz 7 kg/m², Çayönü, Kaleburnu, Alsancak 5 kg/m², Gazimağusa, Beyarmudu, Salamis, Ziyamet, Kantara 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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