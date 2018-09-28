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Erhürman: “Biz sebep olmayacağız”

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Başbakan Tufan Erhürman, KKTC- Güney Kıbrıs arasında açılması düşünülen yeni geçiş noktalarından Derinya’daki çalışmaları yerinde inceledi.
Erhürman: “Biz sebep olmayacağız”

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC- Güney Kıbrıs arasında açılması düşünülen yeni geçiş noktalarından Derinya’daki çalışmaları yerinde inceledi.

 Başbakan Tufan Erhürman’a incelemelerinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve bazı bakanlar  eşlik etti.

 Başbakan, incelemelerini tamamlamasının ardından basına yaptığı açıklamada,  Derinya’daki altyapı ve hizmet binalarının pazartesi hizmet vermeye hazır durumda olacağını söyledi.

 Hükümetin göreve gelmesinden itibaren Derinya ve Aplıç’ta geçiş noktalarının en erken zamanda açılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erhürman, ancak Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve buna bağlı olarak geçiş kapılarının yer alacağı bölgelerdeki çalışmalar için çıkılan iki ihaleye teklif sunulmamasından dolayı gecikmeler yaşandığını söyledi.

 “BİZ SEBEP OLMAYACAĞIZ”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile kapıların açılması noktasında ayni fikirde olduklarını, Kıbrıs Rum kesimi hazır olduğu zaman Kıbrıs Türk tarafının hazır durumda olmuş olacağını kaydeden Erhürman, “Kesinlikle bu kapıların açılmasını geciktiren taraf, sebep  biz olmayacağız” dedi.

 Erhürman, Derinya ve Aplıç’taki geçiş kapılarının açılışı arasında uzun bir zaman dilimi olmaması gerektiğini ifade etti.

 NEW YORK’A MESAJ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam görüşeceğine işaret eden  Erhürman, “Buradan New York’a mesaj veriyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçmiş olmamıza rağmen Kıbrıs Türk tarafı olarak üzerimize düşeni yaptık. Geçici de olsa önlemler alındı” dedi.

 Derinya’da hizmet binalarının bugün geçici bir noktada olduğunu, ancak yeni hizmet binası ve otomobil park yeri inşaatı için bu binaların herhangi bir engel teşkil etmediğini  ifade eden Erhürman,  hizmet binaları ve park yeri için ihalenin çarşamba günü tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

 Erhürman, Aplıç’ta ise geçiş kapısına yönelik KKTC tarafındaki çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi.

 Son dönemde Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e ziyaretlerde yoğunluk yaşandığını kaydeden Erhürman, bu yoğunluğa karşılık 20 sivil hizmet görevlisi için münhal açıldığını, münhal sürecinin hızla tamamlanacağını söyledi.

 SON KARAR LİDERLERİN

 Geçiş noktalarının açılmasında son kararı iki liderin vereceğini, devletin görevinin teknik ve fiziki çalışmaları yapmak olduğunu belirten Erhürman, kapıların iki tarafın ekonomisi ve turizmine ciddi katkı yapması temennisinde bulundu.

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