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Erhürman, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti

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Başbakan Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Erhürman, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 11.30’da gerçekleşen kabulde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda kısa zamanda büyük işler yapmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Her ülkede sorunların yaşanabileceğini ve bunun normal olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, koalisyon hükümeti içinde Başbakan Erhürman’ın başarılı bir yönetim göstermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin yaşanan sel felaketi ve selde yaşamını yitirenler nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ifade ederek, sel felaketinin, gelişmenin olması gerektiği gibi olmayışından kaynaklandığını söyledi.

Ülkede hem Kıbrıs sorununun çözümünün hem de sosyal ve ekonomik kalkınmanın ileriye taşınmaya çalışıldığını anlatan Erhürman, KKTC’nin gözünün hep Türkiye’de olduğunu, yaşanan kriz nedeniyle KKTC’de de sorunlar yaşandığını aktardı.

Başbakan Erhürman, TC’deki her partinin dost ve kardeş parti olduğunu, tüm partilerle yakın ilişkiler içinde olmak istediklerini sözlerine ekledi.

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