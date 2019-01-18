Erhürman, KKTC, TC ve Bosna Hersek Hentbol Federasyonlarını kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası dolayısıyla KKTC’ye Türkiye, Bosna Hersek hentbol federasyonları başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası dolayısıyla KKTC’ye Türkiye, Bosna Hersek hentbol federasyonları başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Görüşmede KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da hazır bulundu.

Başbakan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, spor, kültür ve gençlik alanlarında başka ülkelerle iletişim kurmanın KKTC için önemli olduğunu dile getirdi. Bosna Hersek’li sporcuların bu organizasyonda yer almasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Erhürman, bu ilişkilerin daha da gelişmesini diledi.

Şu anda KKTC’li sporcuların bazen federasyon bayrağı altında, bazen Türkiye milli takımı ile uluslararası temsiliyet gösterdiğini söyleyen Erhürman, bunların sayısının artırılması ve Kıbrıslı Türk sporculara bu haklarının teslim edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkede spor yapan gençlere eğer çalışırlarsa uluslararası yarışmalara yer alabilecekleri vizyonunu sunmak durumunda olduklarını anlatan Erhürman, bu noktada en azından hazırlık organizasyonlarına Kıbrıslı Türk sporcuların katılabilmesi için gereken adımların atılabileceğini söyledi.

Hentbol Federasyonu’nun şu anda Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde anlamlı bir proje yönettiğini dile getiren Erhürman, bu projeye katkı koyanlara da teşekkür etti. Erhürman bu projenin önümüzdeki dönemde kültür sanat alanına da taşınmasının planlandığını belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan gelen temsilcilere de hoş geldiniz diyen Erhürman KKTC’de spor alanında birbirinden farklı temsiliyetler yapılmak durumunda kalındığını kaydetti.

SİNANOVİÇ

Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Bosna Hersek Zeonica-Doboj Kantonu Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı olan Mensur Sinanoviç, kendilerini kabul eden Başbakan Erhürman’a teşekkür etti.

Bosna Hersek’teki Türk halkından ve hentbolla uğraşanlardan selam getirdiğini söyleyen Sinanoviç, gösterilen misafirperverlik için de teşekkür etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilisi Barbaros Yılmaz da kabulde yaptığı konuşmada KKTC’de olmaktan ve etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da spor ambargolarına işaret ederek bu gibi girişimlerin hem diğer sporcuların adaya çağrılması, hem de ülkedeki genç sporcuların motivasyonu adına önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.