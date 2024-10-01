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Erşangil: Asgari ücreti, Komisyon’un krizlerinden kurtarın

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“Komisyon’un lağvedilerek asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi” taleplerini yineledi.
Erşangil: Asgari ücreti, Komisyon’un krizlerinden kurtarın

Erşangil, yazılı açıklamasında, asgari ücretin bir lütuf değil, hak olduğunun altını çizdi, “Emekçinin ve emeğin insanca bir ücrete kavuşması gibi doğal bir durumun, bu denli tartışma konusu yapılması ve lütuf haline getirilmesi bizleri rahatsız etmektedir” dedi.

Salih Ersangil, şöyle devam etti:

“Asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebinin yasallaşmasıyla, hem bu hak yasal güvence altına alınmış olacak, hem de her yeni ücret belirleme döneminde komisyon ve kamuoyunda yaşanan tartışmalar, kavgalar ve belirsizliklerden kurtulacağız"

Erşangil, emekçinin ve emeğin insanca bir ücrete kavuşması gibi doğal bir durumun, bu denli tartışma konusu yapılması ve lütuf haline getirilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini vurguladı.

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