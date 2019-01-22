“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin birlikte organize ederek Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı nedeniyle Kültür Dairesi himayesinde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Tiyatro AŞHK’ın “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri izledi.

Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadeleyi teatral bir sunumla öğrencilere sundu.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, oyunun sonunda öğrencilere seslenen Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, gerçekleştirilen organizasyonla amaçlarının gençlerin tarih kitaplarında okudukları ulusal mücadeleyi bizzat izleyerek, dinleyerek ve yaşayarak hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, oyunun hazırlanan program dahilinde 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Güzelyurt bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere sahneleneceğini söyledi.

KÖROĞLU

Doğduğu ülkede, topraklarda gençler ile buluşma fırsatı bulduğunu ifade eden Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ise, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için Esaretten Özgürlüğe oyunu yazıp sahnelediklerini belirterek, şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla bu toprakların millete hangi koşularda emanet edildiğini, oyunun sonunda da Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya nasıl ve hangi koşullarda yardım ettiklerinin öğrencilere aktarıldığını belirtti.