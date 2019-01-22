  • BIST 99.199
  • Altın 220,602
  • Dolar 5,3481
  • Euro 6,0713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun öğrencilerle buluştu

» »
Hamzaoğulları, oyunun hazırlanan program dahilinde 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Güzelyurt bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere sahneleneceğini söyledi.
“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin birlikte organize ederek Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı nedeniyle Kültür Dairesi himayesinde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Tiyatro AŞHK’ın “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri izledi.

Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadeleyi teatral bir sunumla öğrencilere sundu.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, oyunun sonunda öğrencilere seslenen Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, gerçekleştirilen organizasyonla amaçlarının gençlerin tarih kitaplarında okudukları ulusal mücadeleyi bizzat izleyerek, dinleyerek ve yaşayarak hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, oyunun hazırlanan program dahilinde 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Güzelyurt bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere sahneleneceğini söyledi.

KÖROĞLU

Doğduğu ülkede, topraklarda gençler ile buluşma fırsatı bulduğunu ifade eden Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ise, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için Esaretten Özgürlüğe oyunu yazıp sahnelediklerini belirterek, şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla bu toprakların millete hangi koşularda emanet edildiğini, oyunun sonunda da Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya nasıl ve hangi koşullarda yardım ettiklerinin öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22 Ocak olayları protesto edildi (Video haber)22 Ocak 2019 Salı 14:39
  • Türkiye ile Ehliyet protokolü imzalanacak22 Ocak 2019 Salı 14:34
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Özersay’a eleştiri…22 Ocak 2019 Salı 14:30
  • Nami: “Meclis’in vaktinin çalınması doğru değil”22 Ocak 2019 Salı 14:25
  • KTAMS, sivil hizmet görevlilerinin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi yönünde ısrarlı ve takipçi olacaklarını duyurdu22 Ocak 2019 Salı 14:20
  • Yaklaşık 1 aydır Güney Kıbrıs’ta tedavi gören Küçük’ün sağlık durumu iyiye gidiyor22 Ocak 2019 Salı 14:15
  • KKTC yükseköğretimi ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik komisyonu toplandı22 Ocak 2019 Salı 14:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Avustralya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Samuel Beever’i kabul etti22 Ocak 2019 Salı 13:53
  • KTAMS ile Kamu-İş grevi askıya aldı22 Ocak 2019 Salı 13:40
  • TMT Mücahitler Derneği, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür belgesi verdi22 Ocak 2019 Salı 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti