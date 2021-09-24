Faiz kararından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satılmış

MB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin yüzde 19’da sabit kalacağını tahmin ediyordu.

MB’nin dünkü indirimi sonrası dolar/TL 8,65 civarından 8,8080’e kadar yükseldi. Kur günü 8,75 civarında denge bularak tamamladı.

Dolar/TL’deki yükseliş ise esasen ay başında 8,3 seviyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki MB’nin yatırımcılara verdiği ilk mesajla başlamıştı.

İşlemciler dolar/TL’de dün yükselişi sınırlayan en önemli etkenin lokal döviz satışları olduğunu belirtirken, toplam dört işlemcinin tahminlerine göre dün lokaller 1 ile 2 milyar dolar arasında döviz sattı. Döviz satışları hem kurumsal hem de bireysellerde görüldü.

Dolar/TL bugün saat 09:23’te 8,80, aynı saatte avro/TL 10,33 seviyesindeydi.

Piyasa sonraki indirimlere odaklandı

Reuters ajansına konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “MB’nin bazı kesimler için beklenmedik kararı TL’yi ciddi bir satış baskısına maruz bıraktı. Lokallerin ise yükselişi fırsat bilerek en az 1 milyar dolar döviz satışı ise TL’de dünkü değer kayıplarını sınırlayan en önemli etken oldu.”

İşlemci şöyle devam etti: “Ne yazık ki biz bu erken faiz indirimleri politikasını daha iki yıl önce de yaşadık. O dönemde yanlış politikaların TL’ye negatif etkisini sınırlamak için rezerv sattık. Dünkü kararın indirim yönünde devamı gelirse ya bir süre sonra yeniden faiz artışı gerekecek ya da döviz dengesine kamu tarafının yine katkı yapması gerekecek. Bu nedenle bundan sonraki indirimlerin hızı TL açısından ana belirleyici konumunda.”

MB’nin siyasilerin de etkisinde kalarak tek bir faiz indirimi ile yetinmeyeceğini düşünen ekonomistler ise indirim beklentilerini öne çekiyor. Ancak bu revizyonlarla birlikte TL’nin değer kaybı nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik risklerin arttığını da belirtiyorlar. Enflasyon beklentileri önümüzdeki yıl için yukarı revize edilirken, bankacılara göre en önemli risk ise TL’nin değer kaybı.

Enflasyonda düşüş gerçekleşmeden yapılan faiz indirimlerini bankacılar politika hatası olarak nitelendiriliyorlar.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise MB’nin dünkü kararı ile tahvil getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bir bankanın tahvil bono işlemcisi, şöyle konuştu: “Eğer bir merkez bankasının faiz indirimi ile hem kısa hem uzun vadeli tahvil getirileri 50 baz puan yükseliyorsa burada bir hata olabileceğini düşünmek gerekir. MB’nin kısa vadeli faizleri aldığı kararlarla kontrol edebilme kabiliyetine sahip olması lazım. Dün bunun gerçekleşmediğini gördük.”