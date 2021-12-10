  • BIST 2.035,48
  • Altın 787.92251
  • Dolar 13.8442
  • Euro 15.669
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Fatih Terim'in Son Durumu Netlik Kazandı

» »
Fatih Terim'in Son Durumu Netlik Kazandı
Fatih Terim'in Son Durumu Netlik Kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Mide bağırsak sisteminde sorun yaşayan deneyimli hocanın son kontrollerinde bir soruna rastlanmadı ve ameliyat olmasına gerek kalmadı.

Avrupa Ligi grubunda namağlup lider çıkarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'da sağlık problemleri yaşayan teknik direktör Fatih Terim'in bugün hastanede kontrolleri yapıldı. Muayene sonrası deneyimli hocanın herhangi bir probleminin kalmadığı ve sağlık durumunun normale döndüğü saptandı.

"AMELİYATA GEREK KALMADI"

Gazeteci Süleyman Rodop sosyal medyadan paylaştığı bilgide, "Hoca, 4-5 aydır diyet yapıyordu. Diyet sonrası dikkatsizlik ince bağırsakta büzülme oluşturdu. Muayene sonrası her şey normale döndü ve ameliyata gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Galatasaray'dan İlk Açıklama: Hastaneye Sevk Edildi07 Aralık 2021 Salı 20:29
  • Ibrahimovic, Türk Hayranlarından da Tepki Toplayacak!07 Aralık 2021 Salı 19:06
  • Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti! Fark Bir Hayli Şaşırtıcı07 Aralık 2021 Salı 18:48
  • Galatasaray’ın Yeni CEO’su Açıklandı07 Aralık 2021 Salı 17:41
  • Dortmund - Beşiktaş Muhtemel 11'ler07 Aralık 2021 Salı 17:34
  • FIFA'dan İspanyol Takımı Malaga'ya "Cenk" Yasağı!07 Aralık 2021 Salı 15:48
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın performanslarına övgü05 Aralık 2021 Pazar 18:27
  • Messi’den Ronaldo yorumu: Rekabet, kariyerlerimizin gelişmesine yardımcı oldu05 Aralık 2021 Pazar 16:35
  • Dünya Bu Golü Konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma Karşısında İmkansızı Başardı05 Aralık 2021 Pazar 10:35
  • Zirveye Kimseyi Yaklaştırmıyorlar04 Aralık 2021 Cumartesi 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti