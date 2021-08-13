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FDA’dan üçüncü doz aşıya şartlı onay: Bağışıklık sistemi zayıf olanlar yaptırmalı

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Dünya genelinde 4 milyonu aşkın can kaybına yol açan corona virüsü etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni varyantlar salgının hızını artırmış durumda. Özellikle Hindistan’dan yayılan Delta varyantı uzmanların en büyük endişe kaynağı.
FDA’dan üçüncü doz aşıya şartlı onay: Bağışıklık sistemi zayıf olanlar yaptırmalı

Dünya genelinde 4 milyonu aşkın can kaybına yol açan corona virüsü etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni varyantlar salgının hızını artırmış durumda. Özellikle Hindistan’dan yayılan Delta varyantı uzmanların en büyük endişe kaynağı.

Salgına karşı mücadelede en çok güvenilen aşıların da etkinliğini düşüren Delta varyantı, tünelin ucundaki ışık için dönüm noktası olan sürü bağışıklığını da tehlikeye attı. Uzmanlar bu noktada varyantlara karşı korunmada üçüncü doz aşının gerekliliğini tartışıyor.

DÖRT AYDA YÜZDE 84’E DÜŞÜYOR

mRNA tabanlı aşılar Moderna ve Pfizer-BioNTech’te üçüncü doz aşıların gerekli olduğu üreticiler tarafından da öne sürülüyordu. Pfizer, aşının etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ikinci dozun üzerinden dört ay geçtikten sonra yüzde 96 olan koruyuculuk oranının yüzde 84’e kadar düştüğünü duyurmuştu.

Bu tartışmaların ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), corona virüsü aşılarında üçüncü dozla ilgili önemli bir karara vardı. FDA üçüncü doz için şartlı bir onay verdi. Açıklamada aşıda üçüncü dozu, organ nakli yapılan hastalar başta olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yaptırması gerektiği belirtildi. Bunun dışında iki doz aşısını tamamlamış kişilerin üçüncü doza ihtiyacı olmadığı yinelendi.

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